Premiera drugiego sezonu serialu AXN "Znaki" 7 kwietnia o godzinie 22:00!

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli wyczekujecie z niecierpliwością dalszej historii opowiadanej w serialu AXN Znaki, to mamy dla Was świetne wieści – premiera drugiego sezonu serialu odbędzie się we wtorek 7 kwietnia o godzinie 22:00. Przypomnijmy, że Znaki to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w Górach Sowich, gdzie dochodzi do morderstwa. Sprawą zajmuje się nowo przybyły komisarz Trela, który jednak nie ma łatwego zadania, bowiem wszystko komplikuje fakt, iż mężczyzna nie zjednuje sobie sympatii mieszkańców. Po latach od tajemniczego zabójstwa pewnej studentki dochodzi do kolejnych zbrodni – będziemy świadkami historii zaginięcia córki samego komisarza Treli, a później również jej przyjaciółki. Niedługo potem w niewyjaśnionych okolicznościach znika bez śladu para podróżników. Zło nigdy nie śpi.

https://youtu.be/5BNH698oJuY

Dla zainteresowanych zamieszczamy również plakaty promujące serial – agencja Change, odpowiedzialna za przygotowanie kreacji, sięgnęła po komiksowy styl ilustracji Mariusza Arczewskiego. Bezpośrednią inspiracją były zdjęcia z planu i praca operatora kamery, które wiernie oddają klimat Gór Sowich i jeszcze bardziej tajemniczy nastrój nowego sezonu wydarzeń w Sowich Dołach. Kolejny element inspiracji to przyroda Gór Sowich, która odgrywa dużą rolę w wizualnym aspekcie Znaków. Dlatego też główni bohaterowie przedstawieni są na plakatach jako zespoleni z otaczającą ich przyrodą, a nawet pochłonięci przez nią.

W drugim sezonie ponownie zobaczymy takich aktorów, jak Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Mirosław Kropielnicki, Michał Czernecki, Andrzej Mastalerz, Rafał Cieszyński, Helena Englert, Magdalena Żak oraz Paulina Gałązka. Nie zabraknie jednak nowych twarzy. Serial został wyreżyserowany przez Jakuba Miszczaka oraz Monikę Filipowicz. Za scenariusz drugiego sezonu odpowiadają natomiast Wojciech Miłoszewski, Błażej Przygodzki, Katarzyna Berenika Miszczuk i Marzena Podgórska.

