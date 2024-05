Blade Runner 2099 z pierwszą gwiazdą. To ona będzie następczynią Harrisona Forda i Ryana Goslinga

Produkcja Balde Runnera 2099, czyli kolejnej produkcji ze świata Łowcy Androidów, właśnie się rozpoczęła. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że reżyserem pierwszych dwóch odcinków będzie Jonathan van Tulleken, a niedawno do sieci trafił opis fabuły, który zdradza, że tym razem to kobieta będzie główną bohaterką. Prawdopodobnie w tę postać wcieli się Michelle Yeoh, która właśnie dołączyła do obsady.

Blade Runner 2099 – Michelle Yeoh pierwszą gwiazdą serialu Amazona

Rola laureatki Oscara za film Wszystko wszędzie naraz nie została ujawniona, ale możemy domyślać się, że wcieli się w Corę. Nie wiadomo, kto zagra Olwena, czyli drugiego z głównych bohaterów.