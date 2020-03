Czarna wdowa na najnowszym zwiastunie, premiera filmu już 1 maja

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli należycie do fanów kinowego uniwersum Marvela, mamy dla Was świeży (opublikowany dzisiaj) zwiastun promujący film Czarna wdowa (Black Widow). Produkcja zadebiutuje na wielkich ekranach już niedługo, bo 1 maja bieżącego roku i będzie dopiero rozpoczęciem nowej fazy. Na ten moment wiemy o zaplanowanym na listopad The Eternals. W sierpniu przyszłego roku zobaczymy The Falcon and the Winter Soldier, a w grudniu WandaVision. Nie ma wątpliwości co do tego, że fanów Marvel Cinematic Universe czeka sporo atrakcji. Przy okazji opublikowania zwiastuna Czarnej wdowy pojawił się również plakat – wszystko oczywiście znajdziecie poniżej.

https://youtu.be/y0LCMr6uMYw

https://youtu.be/zUJpzYETOOM

