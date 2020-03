News

Nawet jeśli od czasu oficjalnej premiery usługi streamingowej GeForce NOW firmy Nvidia informowaliśmy głównie o kolejnych tytułach, które wypadły z oferty, to warto pamiętać, że zdaniem Zielonych w kolejce mają jeszcze 1500 nowych gier. Już teraz do katalogu produkcji kompatybilnych z GeForce NOW dodano pięciu reprezentantów rozmaitych gatunków: Romance of the Three Kingdoms XIV, Dead or Alive 6, Nioh: Complete Edition, Deadliest Catch: The Game oraz Dungeon Defenders: Awakened. Każdą z nich możecie podpiąć do omawianej usługi i ogrywać na dowolnym urządzeniu kompatybilnym z GeForce NOW. Także w ramach darmowej wersji, aczkolwiek ta wymusza przerwę w zabawie po upływie 60 minut.



GeForce NOW doczekało się oficjalnej premiery dokładnie miesiąc temu, a ta mimo sporego zainteresowania użytkowników, nie obyła się bez drobnych potknięć. Okazuje się, że wbrew swoim wcześniejszym obietnicom Nvidia nie skontaktowała się z niektórymi deweloperami i wydawcami, by potwierdzić dalszą współpracę w ramach pełnej wersji GeForce NOW. Tym samym tuż po debiucie z katalogu zniknęły m.in. niemal wszystkie gry Bethesdy i kompletne portfolio Activision Blizzard.



Co ważne, na liście tytułów zmierzających do oferty GeForce Now znajdzie się również gra studia CD Projekt RED – Cyberpunk 2077, którą użytkownicy wariantu premium usługi będą mogli ograć ze wsparciem dla technologii Nvidia RTX nawet na leciwych pecetach.

