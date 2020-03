Popkultura

LM ,

Pierwszy sezon Wiedźmina to kilka godzin seansu, ale wygląda na to, że wydane niedawno epizody można streścić w zaledwie kilkadziesiąt sekund, bez pominięcia ważniejszych wątków. Drugi sezon Wiedźmina Netfliksa już w 2021 roku.

Nie da się ukryć, że nawet jeśli ubiegłoroczna premiera pierwszego sezonu serialu Wiedźmin platformy Netflix okazała się wielkim sukcesem, to w produkcji pojawiło się sporo elementów, które nie spodobały się publice. Te postanowił zebrać na 20-sekundowym zwiastunie filmu użytkownik YouTube odpowiedzialny za kanał Seriously Sketchy. Tym samym otrzymaliśmy błyskawiczne streszczenie całego sezonu, w którym nie brakuje aktywnej pauzy Geralta, wątków macierzyństwa Yennefer i problemu widzów ze zorientowaniem się w umiejscowieniu kolejnych epizodów. Rzućcie okiem na załączony do wiadomości materiał i daje znać, czego na nim zabrakło.



Tymczasem warto przypomnieć, że prace nad drugim sezonem serialu Wiedźmin, trwają w najlepsze. Zdjęcia rozpoczęły się przed czasem, a jeszcze w lutym Netflix oficjalnie ujawnił nowych członków obsady serialu. Ostatecznie dowiedzieliśmy się, że na małym ekranie nie pojawi się Mark Hamill, a w rolę wiedźmina Vesemira wcieli się Kim Bodnia. Premiera drugiego sezonu planowana jest na 2021 rok.

Co równie ważne, podczas tegorocznego Kraków Film Music Festival muzyka z serialu Wiedźmin zostanie zagrana na żywo podczas koncertu TV Series Gala zaplanowanego na 30 maja.

https://www.youtube.com/watch?v=VxSZPnHWjkU&=&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl