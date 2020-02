Trackmania Nations powróci jako remake w maju bieżącego roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Podczas finału Grand League w Lionie firma Ubisoft zapowiedziała remake popularnej gry wyścigowej Trackmania Nations z 2006 roku. Odświeżona wersja produkcji trafi wyłącznie na komputery osobiste (na ten moment nie podano informacji o późniejszych wersjach na jakiekolwiek konsole), a stanie się to już 5 maja bieżącego roku. Niedługo potem na oficjalnej stronie studia opublikowano wywiad z Florentem Castelneraciem, dyrektorem zarządzającym Ubisoft Nadeo (oddziału zajmującego się produkcją), gdzie twórca zdradził nieco szczegółów na temat remake’u.



Dowiedzieliśmy się więc, że głównym celem deweloperów jest stworzenie dzieła, które będzie zarazem nowoczesne, jak i stosunkowo proste w swoich ogólnych założeniach. Dyrektor podkreślił, iż rozgrywka w Trackmania Nations ma być przede wszystkim intuicyjna. Nie zabrakło również wzmianki o trasach – będzie to bowiem gra wyścigowa z opcją tworzenia własnych torów (te w odświeżonej wersji mają być jeszcze bardziej rozbudowane), co równa się teoretycznie z nieskończoną ilością różnych map. Co ciekawe, Castelnerac wspomniał o codziennych zawodach, różnych wydarzeniach oraz międzynarodowych ligach profesjonalistów, co może oznaczać, że nowa Trackmania Nations będzie po prostu… grą-usługą.

