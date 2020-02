Popkultura

Disney sięga do wydarzeń rozgrywających się przed akcją Mrocznego Widma, by zaprezentować nam nowych bohaterów i nieznane epizody. Początkowo w książkach i komiksach.

Nie da się ukryć, że w ciągu ponad 40 lat istnienia na rynku Star Wars wątki związane z Anakinem Skywalkerem i Darthem Vaderem zostały już niemal na każdy sposób wyeksploatowane. Uniwersum wciąż jednak kryje wielki potencjał i Disney zamierza po niego sięgnąć – firma oficjalnie zapowiedziała Star Wars: The High Republic, czyli nowe otwarcie w serii. Tym razem wyruszymy do wydarzeń rozgrywających się na 200 lat przed akcją filmu Mroczne Widmo, a tam czekają na nas nowi bohaterowie i ich przygody.



Przy okazji oficjalnej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że wątki powiązane ze Star Wars: The High Republic nie pojawiły się do tej pory w żadnych produkcjach Disneya. Na pierwszy ogień pójdą książki i komiksy, których premiera zaplanowana jest na sierpniowe Star Wars Celebration w Anaheim. Portfolio The High Republic ma zaoferować całą gamę zróżnicowanych produktów zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Możemy też przypuszczać, że w najbliższych latach EA wyprodukuje jakieś gry w ramach nowego wycinka uniwersum.



Tymczasem rzućcie okiem na pierwszy zwiastun i okładki zapowiedzianych publikacji. Jak Wam się podoba High Republic?

