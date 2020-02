Tech

Organizacja The Computer Entertainment Supplier’s Association pokusiła się o oficjalną zapowiedź zaplanowanej na tegoroczny wrzesień edycji targów Tokyo Game Show. Tym samym dowiedzieliśmy się, że szykuje się jedna z najważniejszych, jeśli nie kluczowa impreza w branży gier. Organizatorzy zapewniają, że przyszłość zaczyna się od grania i obiecują, że uczestnicy tegorocznego Tokyo Game Show będą mogli wypróbować nie tylko konsole nowej generacji i zmierzające na nie gry, ale podczas wydarzenia odbędzie się pełnoprawny start streamingu w chmurze i komercyjnego wykorzystania sieci 5G. Wszystko oczywiście na polu elektronicznej rozrywki.



Wygląda na to, że tegoroczne TGS będzie ostatnim i zapewne bardzo ważnym przystankiem przed oficjalnym debiutem konsol nowej generacji PlayStation 5 i Xbox Series X. Możliwość przetestowania nowinek jeszcze przed rynkową premierą to świetna perspektywa, ale do startu imprezy powinniśmy mieć już pełen obraz nowych urządzeń. Tokyo Game Show 2020 odbędzie się w dniach 24-27 września w tokijskiej Chiba.



Przy okazji warto wspomnieć, że Sony oficjalnie zrezygnowało z udziału najpierw w konwencie PAX East, a potem w konferencji Game Developer Conference. Wszystko z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa. Jednocześnie już niebawem powinna odbyć się oficjalna prezentacja konsol PlayStation 5, jako że firma zapewniła ostatnio, że zamierza trzymać się swojego zwyczajowego harmonogramu.



Konsole PlayStation 5 i Xbox Series X zadebiutują przed końcem 2020 roku.

