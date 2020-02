Ptaki Nocy z najgorszym debiutem z całego DCEU, wyniki Box Office rozczarowują

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się pierwsze recenzje Ptaków Nocy, czyli najnowszego filmu spod szyldu DCEU (DC Extended Universe) osadzonego w znanym komiksowym uniwersum. Większość recenzentów oceniła produkcję nieźle – na ten moment w serwisie Metacritic średnia ocen mediów branżowych wynosi 60 punktów na sto, zaś w serwisie Rotten Tomatoes wygląda to lepiej, średnia wynosi 81%. Premiera światowa filmu miała miejsce 25 stycznia bieżącego roku, w Polsce obraz pojawił się w piątek 7 lutego. Co ciekawe, choć wyreżyserowane przez Cathy Yan dzieło definitywnie wygrało weekendowe zestawienie Box Office US, tak ostatecznie zarobki filmu okazały się znacznie niższe od oczekiwanych – tytuł zarobił zaledwie 33,25 miliona dolarów, czyli około 12 milionów mniej, niż przewidywała wytwórnia. Co więcej, Ptaki Nocy zaliczyły najgorszy debiut z całego DCEU, ich wynik okazał się gorszy od pozostałych pozycji z filmowego uniwersum DC.

Jeśli chodzi o pozostałe filmy z zestawienia, za Ptakami Nocy znalazło się Bad Boys for Life, które już szósty weekend z rzędu poradziło sobie naprawdę nieźle. Łącznie film akcji z Willem Smithem oraz Martinem Lawrence’m w rolach głównych zgromadził około 166 milionów dolarów w Stanach oraz 336,3 miliona dolarów na całym świecie. Na trzecim miejscu znalazło się 1917, które pod koniec ubiegłego tygodnia zarobiło 9 milionów, co daje łącznie 132, 5 miliona dolarów przychodu. Na czwartym miejscu Box Office US znalazł się natomiast Doktor Dolittle z Robertem Downey Juniorem w roli głównej, który radzi sobie raczej gorzej, niż lepiej.

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) – 33,2 mln (łącznie 81,2 mln) Bad Boys for Life – 12 mln (łącznie 336,3 mln) 1917 – 9 mln (łącznie 287,3 mln) Doktor Dolittle – 6,6 mln (łącznie 158,6 mln) Jumanji: Następny poziom – 5,5 mln (łącznie 768,4 mln) Dżentelmeni – 4,1 mln (łącznie 60,3 mln) Małgosia i Jaś – 3,5 mln (łącznie 13,1 mln) Na noże – 2,3 mln (łącznie 299,6 mln) Małe kobietki – 2,3 mln (łącznie 177,1 mln) Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie – 2,2 mln (łącznie 1,061 mld)

