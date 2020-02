Tech

Wygląda na to, że ujawnione niedawno zdjęcia prototypu konsoli Xbox Series X mogą rzucić nieco więcej światła na nowy sprzęt Microsoftu.

Dwa tygodnie temu w sieci pojawiły się nieoficjalne zdjęcia prototypu nowej konsoli Microsoftu – Xbox Series X. Te okazały się szczególnie cenne, gdyż dzięki nim mogliśmy w spokoju przyjrzeć się tylnej ściance urządzenia i jednocześnie wyrzuconym na nią portom konsoli. Oczywiście nie mogliśmy spodziewać się zbyt wielu rewelacji, ale okazuje się, że wspomniane odkrycie może znaczyć więcej, niż pierwotnie przypuszczaliśmy — obok standardowych złącz, pojawiło się tajemnicze gniazdo. Te początkowo było postrzegane jako port diagnostyczny, ale w najnowszym wpisie redakcja Thurrotta sugeruje, że to nic innego jak port wymiennych dysków SSD NVMe PCI Express.



Doniesienia są o tyle ciekawe, że jeszcze jakiś czas temu podobną nowinkę mogliśmy dojrzeć przy okazji wniosków patentowych firmy Sony dla konsoli PlayStation 5. W tamtym wypadku była mowa o specjalnych kartridżach z wymiennymi dyskami SSD o różnej pojemności, ale bez oficjalnej zapowiedzi nie uda nam się powiązać ich bezpośrednio z PlayStation 5.



Podobnie mają się przywołane tu rewelacje. Niewykluczone, że redakcja serwisu Thurrott wpadła na właściwy trop, ale by to potwierdzić, potrzebujemy oficjalnych doniesień. Te z pewnością pojawią się niedługo – nowa generacja zbliża się wielkimi krokami, a producenci muszą ruszyć niebawem z pełnoprawną kampanią marketingową nowych platform. Najciekawsze wciąż przed nami.

