Prototyp Xbox Series X sfotografowany przez jednego z użytkowników Twittera

Tech

LM ,

W sieci pojawiły się nieoficjalne fotografie prototypu najnowszej konsoli firmy Microsoft – Xbox Series X, czyli po prostu Xbox. Tymi podzielił się jeden z użytkowników Twittera i chociaż nie ma ich zbyt wiele, to pozwalają lepiej przyjrzeć się portom konsoli, aczkolwiek nie wciąż bez gwarancji, że taki sam układ pojawi się w komercyjnych modelach Xbox Series X. Poza jednym portem o niewiadomym przeznaczeniu, mamy tu raczej standardowy zestaw – gniazdo zasilania, port HDMI, dwa porty USB, cyfrowy port audio SPDIF czy złącze Ethernet. Dodatkowo prototyp oferuje też jeden port USB na froncie konsoli. Ot, czarna skrzynka pozbawiona fikuśnych rozwiązań designerskich z niezbędnym zapleczem wszystkiego, co potrzebne do zabawy.



W odpowiedzi na załączone zdjęcia, jeden z użytkowników sieci zasugerował, że udało mu się przypisać konsolę do swojego konta Microsoft, co miałoby potwierdzić autentyczność prototypu, ale ten wygląda identycznie, jak na udostępnionych przez giganta z Redmond materiałach promocyjnych. Xbox Series X trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.