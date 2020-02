eSport

Zaledwie kilka tygodni temu wspominaliśmy, że szeregi formacji Actina PACT zasilił Jacek ‘minise’ Jeziak, a drużyna zdążyła już odnotować pierwsze sukcesy. W otwartych kwalifikacjach do EU Minora w Counter-Strike: Global Offensive wspomniana formacja pokonała drużynę Complexity Gaming z wynikiem 16:10 i tym samym zakwalifikowała się do kolejnej rundy eliminacji. Na tę chwilę o udział w zamkniętej rundzie kwalifikacji walczą cztery polskie zespoły: Actina PACT, x–kom AGO, AVEZ i Robin Hoodzi.



Oczywiście omawiany tu sukces to wspólny wysiłek całej formacji, ale na szczególne wyróżnienie zasługuje wspomniany już Minise, który błyskawicznie odnalazł się w nowym składzie i znakomitą postawą pchnął go do kolejnych sukcesów. Cóż, trzymamy kciuki, szczególnie że już o 17:00 kolejna runda otwartych kwalifikacji, podczas której Actina PACT będzie mierzyć się z drużyną Copenhagen Flames.

