The Last of Us: Part II będzie pierwszą grą Naughty Dog, w której pojawi się nagość

Maria Wawrzyniak

Przemoc była obecna w The Last of Us od zawsze. Ba, pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że bez niej to już nie byłoby to samo. To samo tyczy się serii Uncharted – krótko mówiąc, dla studia Naughty Dog przemoc nie jest niczym nowym. Dotychczas jednak deweloperzy starali się unikać nagości, wszelkich nawiązań do seksualności oraz scen seksu jako takich. Wygląda jednak na to, że The Last of Us: Part II będzie pod tym względem inne. Organizacja Entertainment Software Rating Board (ESRB) przyznała oficjalnie kategorię wiekową wspomnianej przygodowej grze akcji od Naughty Dog – produkcja otrzymała rating Mature, czyli 17+, co oznacza, że dzieło dedykowane jest dla dorosłych odbiorców. A jeśli chodzi o szczegóły, na ekranie tym razem, prócz znanej dobrze fanom marki przemocy, zobaczymy również nagość oraz sceny seksu.

Gdy odwiedzicie oficjalną stronę internetową gry The Last of Us: Part II, w prawym dolnym rogu zobaczycie stosowne logo informujące o przyznanej kategorii wiekowej. Pozostaje więc pytanie, czy – i jak – wpłynie to na odbiór produkcji. Naughty Dog postanowiło najwyraźniej zrezygnować z kompromisów i nie powstrzymywać się od poważniejszych tematów. Co rzeczywiście zostanie w tym przypadku ukazane, nie wiemy. Możemy jedynie przypuszczać. Najprawdopodobniej będą to po prostu kolejne elementy historii, podczas której Ellie będzie poznawać siebie. Przypomnijmy jeszcze, że The Last of Us: Part II pojawi się na konsolach PlayStation 4 już 29 maja bieżącego roku.

