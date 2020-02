Spore zmiany w Overwatch, twórcy wprowadzili... rotację bohaterów

News

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu w sieci pojawił się filmik informujący o zmianach w grze Overwatch. Twórcy ze studia Blizzard Entertainment postanowili wprowadzić do produkcji nowości, z których najbardziej wyróżnia się tak zwane hero pool, czyli pula bohaterów. Od teraz w trybie rywalizacji będziemy mieć do czynienia z regularną rotacją grywalnych postaci, która będzie obecna również w lidze Overwatcha, jednakże na szczegóły jeszcze trochę poczekamy. Na razie wiemy, że w dwudziestym pierwszym sezonie co tydzień kilku bohaterów będzie niedostępnych we wspomnianym trybie. Warto jednak zaznaczyć, że Blizzard nie potwierdził, iż nowość zawita w grze na stałe – poinformowano, że decyzja o ewentualnej kontynuacji i zastosowaniu tego pomysłu w kolejnych sezonach zostanie podjęta na podstawie danych zebranych w trakcie sezonu 21. Krótko mówiąc: pule bohaterów będą mogły powrócić, ale wcale nie muszą. Deweloperzy zamierzają przede wszystkim uważnie obserwować system, aby sprawdzić i ocenić, czy należy również zmieniać częstotliwość rotacji (na codzienną czy na przykład na każdy mecz). Co ciekawe, bohaterowie trafiający do puli nie będą wybierani losowo przez algorytmy, tylko przez konkretny zespół twórców. Dzięki tej zmianie Blizzard ma nadzieję wprowadzić do rozgrywek większą różnorodność i pozytywnie wpłynąć na metagrę.

To oczywiście nie wszystko – zespół przyznał, że w planach są znaczące zmiany w balansie, aczkolwiek w razie potrzeby deweloperzy są otwarci na opinie i ewentualne wycofanie danych zmian, które szczególnie nie spodobają się graczom. Na ekranie głównym Overwatcha pojawi się także nowa karta o nazwie Eksperymenty. Tam będzie można testować ważniejsze nowinki, mogące (lub nie) ostatecznie trafić do standardowych trybów gry. A ponieważ karta będzie częścią pełnej wersji gry, w testowaniu nowej zawartości wezmą udział wszyscy, w tym gracze konsolowi. Podczas testowania będzie można normalnie zdobywać kolejne poziomy oraz skrzynki z łupami – dokładnie tak, jak działa to w zwykłych trybach. W przeciwieństwie jednak do PST, karta Eksperymenty nie jest przeznaczona do poprawiania błędów, a, jak wynika z samej nazwy, do przeprowadzania różnych eksperymentów dotyczących balansu, reguł gry czy innych elementów.

https://youtu.be/zqAe5Zhw5II

