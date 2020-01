Netflix wyrusza na poszukiwania swojego One Piece. Zapowiedziano serial aktorski

Popkultura

Ciekawe doniesienia dla fanów niezwykle popularnej bestsellerowej mangi One Piece. Platforma streamingowa Netflix oficjalnie potwierdziła produkcję serialu aktorskiego bazującego na japońskich komiksach autorstwa Eiichiro Ody. Całość powstanie we współpracy z Tomorrow Studios i wydawnictwem Shueisha. Poniżej komunikat, którym postanowił podzielić się z miłośnikami Luffy’ego i paczki sam autor serii. Nie wiemy, kiedy produkcja trafi na Netflix ani to wcieli się w najważniejsze postacie.

Wiemy za to, że showrunnerem serii został Steven Maeda (Zagubieni czy Z Archivum X) . Za scenariusz odpowiedzialny jest Matt Owens. Bezpośredni udział w pracach weźmie też sam Oda, który obok Marty Adelstein i Becky Clements, pełnił będzie rolę producenta wykonawczego. Pozostaje pytanie, kto według Was powinien wcielić się w rolę głównych bohaterów mangi i anime? I dlaczego Henry Cavill?



One Piece zadebiutowało w 1997 roku i do tej pory doczekało się już niemal 1000 rozdziałów. Już po dwóch latach seria doczekała się animowanego serialu w japońskiej telewizji, który podobnie jak manga, powstaje do dziś. Seria opowiada historię młodego pirata, znanego jako Monkey D. Luffy, który kompletuje załogę, by wyruszyć na poszukiwania legendarnego skarbu – tytułowego One Piece. Marka doczekała się też wielu growych adaptacji, a najnowsza z nich — One Piece: Pirate Warriors 4 – w marcu ukaże się na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

