Jeszcze w listopadzie dowiedzieliśmy się, że zaplanowanego na 2019 rok Torchlight Frontiers nie uda się dowieźć na czas. Dziś Max Schaefer pojawił się na specjalnym materiale wideo, by ogłosić, że gra nie powstanie w ogóle, ale spokojnie – zamiast niej na rynku ukaże się Torchlight III. Okazuje się, że po testach alfa Torchlight Frontiers zarówno testerzy, jak i deweloperzy nie mieli wątpliwości, że gra powinna pozostać wierna korzeniom serii, więc kierownictwo podjęło niezbędne decyzje. Co ważne, twórcy nie zaczynają od zera, a jedynie nieco zmieniają system dystrybucji treści i model wydawniczy, więc Torchlight III ukaże się na PC za pośrednictwem Steam jeszcze w tym roku.



Podczas zapowiedzi nie Schaefer nie wspomniał o konsolach PlayStation 4 i Xbox One, ale zapewne te pojawią się na liście dedykowanych platform sprzętowych w najbliższych miesiącach. Warto też podkreślić, że studio Echtra Games przeskoczyło na model premium, co oznacza, że na dzień debiutu otrzymamy kompletną zawartość gry Torchlight III w jednej cenie.

https://www.youtube.com/watch?v=mo-KscmCsbk&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=lnqlr7HcWyQ

