Plotka: Produkcja Resident Evil 8 została zrestartowana, gra ukaże się dopiero za kilka lat

Resident Evil w ostatnich latach jest bez wątpienia na fali – udane Resident Evil VII i remake Resident Evil 2 pozwoliły japońskiej firmie na nowo wkupić się w łaski graczy. Pora zatem na garść nieoficjalnych doniesień, które mogą nieco ostudzić optymizm fanów marki. Jeden z użytkowników Twittera – AestheticGamer – który w swoim czasie trafnie przewidział remake Resident Evil 3, w serii wczorajszych tweetów zasugerował, że od premiery Resident Evil 8 dzieli nas co najmniej kilka lat. Według posiadanych przez niego informacji opatrzona ósemką odsłona serii powstawała w Capcom już w 2016 roku, ale pracujący nad nią zespół został najpierw uszczuplony z uwagi na produkcję DLC do Resident Evil 7 i Resident Evil 2 Remake, a niedługo potem rozmontowano cały projekt. Ostatecznie firma wznowiła produkcję kontynuacji serii, ale zaczęła ją zupełnie od zera i to zaledwie przed 6-7 miesiącami.



W dalszej części wypowiedzi AestheticGamer sugeruje, że Resident Evil 8 pojawi się na rynku dopiero za kilka lat, a w międzyczasie fani nie powinni już oczekiwać żadnych odnowionych odsłon serii. Wskazał za to, że Capcom po cichu przygotowuje remake innej starszej serii i chociaż z jego „ust” to nie padło, to zarejestrowany niedawno znak handlowy pozwala nam sądzić, że mowa tu o Dino Crisis. Oczywiście wszystkie zamieszczone tu informacje należy traktować jako zwyczajną plotkę, ale taki scenariusz jest dalece prawdopodobny.



Resident Evil VII: Biohazard zadebiutowało w 2017 roku, na pięć lat po debiucie poprzedniej pełnoprawnej odsłony cyklu. Na początku minionego roku na rynek trafiło Resident Evil 2 Remake, a jeszcze w tym roku – a konkretnie 3 kwietnia na PC, PlayStation 4 i Xbox One pojawi się Resident Evil 3 Remake.

