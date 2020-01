Mortal Kombat Kollection Online ocenione przez europejską agencję PEGI

News

Maria Wawrzyniak ,

W przeszłości mieliśmy już mnóstwo przypadków, kiedy to w bazach danych instytucji zajmujących się przydzielaniem kategorii wiekowych pojawiają się niezapowiedziane produkcje, by niedługo po tym dostać oficjalną informację od twórców. Kolejnym takim przypadkiem najprawdopodobniej jest Mortal Kombat Kollection Online, które pojawiło się na stronie europejskiej agencji PEGI, czyli Pan European Game Information. Co ciekawe, teraz po wpisaniu frazy w wyszukiwarkę, projektu tam zwyczajnie nie ma – nie zmienia to jednak faktu, że przez chwilę można było zobaczyć to, co na obrazku poniżej. Dowody zachował portal Gematsu.

Mogliśmy więc przeczytać, że produkcja miała zadebiutować… wczoraj. Oczywiście, premiera nie nastąpiła, co nie jest niczym zaskakującym, bowiem projekt nigdy nie został oficjalnie zapowiedziany. Mortal Kombat Kollection Online zmierzałoby więc na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Z opisu wynika z kolei, że jest to zestaw trzech pierwszych odsłon cyklu, z których każda miałaby posiadać ulepszoną szatę graficzną oraz rozgrywkę i rozbudowane funkcje sieciowe. Sytuacja jest jednak dość dziwna – to nie pierwszy raz, gdy na horyzoncie pojawia się informacja o potencjalnym istnieniu Mortal Kombat Kollection Online. Pod koniec 2018 roku nad projektem miało pracować studio Blind Squirrel Games, aby ostatecznie produkcja została skasowana pod koniec roku ubiegłego… A teraz tytuł znów pojawił się w bazie danych, jednak szybko z niej zniknął. Pomyłka? Błąd? Czas pokaże.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis