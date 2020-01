Produkcja GTA VI trwa w najlepsze? Tysiąc nowych miejsc pracy w studiach Rockstar w 37 milionów funtów ulgi podatkowej w 2019 roku

News

Rockstar Games okazuje się największym wśród najmniejszych brytyjskich deweloperów gier wideo. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez serwis TaxWatch UK ekipa odpowiedzialna za takie serie jak Grand Theft Auto czy Red Dead Redemption jest największym beneficjentem programu wsparcia branży wideo w Wielkiej Brytanii – Video Games Tax Relief. Podczas gdy Rockstar wywalczył ulgę w łacznej wysokości 42 milionów funtów w kilku minionych latach, to za sam 2019 rok w ramach wspomnianej inicjatywy zgarnął 37 milionów funtów ulgi. Zdaniem redakcji wszystko to z okazji nieodległej już zapowiedzi gry Grand Theft Auto VI. Oczywiście wszyscy widzieliśmy spore poruszenie w brytyjskich studiach Rockstara w minionym roku – nowe oferty i rozszerzanie współpracy na zewnętrzne studia, to był chleb powszedni. Wszystko to wieszczy nadejście kolejnej odsłony Grand Theft Auto, ale czy ta rzeczywiście jest tuż za rogiem?

W oficjalnym komentarzu do doniesień opublikowanych przez TaxWatch UK Rockstar przyznał, że dzięki programowi VGTR udało się stworzyć ponad 1000 miejsc pracy dla specjalistów w takich miastach jak London, Lincoln czy Yorkshire. Powtarzam – tysiąc miejsc pracy dla twórców gier w Rockstar. I chociaż rozmówca redakcji VG24/7 nie wspomniał słowem o GTA VI, to przyznał, że produkcja gier i pozostałe branże kreatywne mają spory udział na ekonomię Wielkiej Brytanii i warto w nie inwestować. Z jeszcze większym optymizmem sprawę widzi UKIE, które przywołuje ponad 4 tysiące nowych miejsc pracy sfinansowanych z VGTR i szacuje, że na każdego zainwestowanego przez państwo funta, do kasy wracają cztery.



Na koniec warto powrócić na ziemię i informacji, wedle których Take-Two naciska na włodarzy Rockstara, by skrócili cykl wydawniczy i zapełnili kalendarz premierami. Co z tego wyjdzie? Oby zapowiedź, premiera i wielki sukces Grand Theft Auto VI.

