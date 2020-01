Premiera Metro Redux na konsoli Nintendo Switch potwierdzona

News

Maria Wawrzyniak ,

Firmy Deep Silver oraz 4A Games oficjalnie potwierdziły pojawienie się pakietu Metro Redux na konsoli Nintendo Switch. Zestaw zawiera gry Metro 2033 i Metro: Last Light i ukaże się na wspomnianej platformie już 28 lutego bieżącego roku – zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak i fizycznej. W drugim przypadku nie trzeba będzie niczego ściągać, bowiem na jednym kartridżu znajdzie obie produkcje. Przypomnijmy, że wspomniane tytuły to dwie główne odsłony cyklu pierwszoosobowych strzelanek rozgrywających się w postapokaliptycznym świecie stworzonym przez pisarza Dmitrija Głuchowskiego. Produkcje otrzymały poprawione wydania z dopiskiem Redux i trafiły na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One – to właśnie w te wersje będą mogli zagrać posiadacze Nintendo Switch.

https://youtu.be/xVIz0Vqe-Q8

