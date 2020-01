Dominacja Call of Duty w latach 2010-19. Rękawicę podjął tylko Rockstar

News

pepsi ,

NPD udostępniło listę 10 najlepiej sprzedających się gier w latach 2010-19 na rynku amerykańskim. Uprzedzamy: nie dostaliście oczopląsu, Call of Duty zdominowało zestawienie.

Aż siedem z dziesięciu najlepiej sprzedających się w Stanach Zjednoczonych gier w latach 2010-2019 to przedstawiciele serii Call of Duty. Najpopularniejszą z nich okazała się ta wydana najwcześniej, czyli Call of Duty: Black Ops z 2010 roku. Cała siódemka musiała uznać jednak wyższość innego tytułu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat numerem jeden na amerykańskim rynku według wyliczeń NPD Group okazało się bowiem Grand Theft Auto V.

Gangsterska produkcja trafiła na rynek w 2013 roku, jeszcze na konsole poprzedniej generacji. W 2014 została udostępniona na Xboksie One i PlayStation 4, a kolejny rok przyniósł premierę na komputerach osobistych. GTA V nie jest jedyną produkcją Rockstara w czołowej dziesiątce. Pochód CoD-ów w pewnym momencie rozdziela bowiem Red Dead Redemption 2. Stawkę zamyka Minecraft.

Grand Theft Auto 5 (Take-Two Interactive) Call of Duty: Black Ops (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 2 (Activision Blizzard) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 3 (Activision Blizzard) Call of Duty: Ghosts (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive) Call of Duty: WWII (Activision Blizzard) Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard) Minecraft (Microsoft)

O potędze Call of Duty za oceanem świadczy również fakt, że w 2019 roku najlepiej sprzedającą się grą było tam – a jakże – Call of Duty: Modern Warfare i był to już 11. rok z rzędu, w którym kolejna odsłona serii Activision zajęła pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych tytułów. Wszystkie dziesięć odsłon CoD wydanych w latach 2010-2019 mieści się w czołowej piętnastce tego zestawienia.

