World of Warcraft otrzymało nową aktualizację Visions of N'zoth

Maria Wawrzyniak

Deweloperzy z firmy Blizzard wpuścili wczoraj nową aktualizację dla gry World of Warcraft. Visions of N’zoth wprowadziło między innymi dwie nowe rasy.

Tak naprawdę o aktualizacji Visions of N’zoth wiemy już od dawna – jeszcze w październiku pisaliśmy o niektórych nowościach, które wprowadzi patch z numerem 8.3 do gry World of Warcraft. Aktualizacja jednak zadebiutowała na serwerach dopiero wczoraj, zaś deweloperzy opublikowali garść materiałów umożliwiających dokładne zapoznanie się z nową zawartością oraz historię, gdzie staniemy do walki z uwolnionym Przedwiecznym Bogiem N’Zothem. W grze pojawiły się dwie nowe rasy sprzymierzone pod postacią vulpera, czyli humanoidalnego lisa fenka wspierającego Hordę oraz mechagnomów, czyli zmechanizowanych gnomów. Zaczynamy nimi zabawę od 20. poziomu, za którego odblokowanie otrzymujemy unikalne wierzchowce, z kolei za osiągnięcie poziomu 110. specjalne zbroje pod nazwą Heritage Armor. Użytkownicy, którzy nabyli przedpremierową edycję Shadowlands otrzymają również możliwość zamiany w rycerzy śmierci zarówno bohaterów z ras sprzymierzonych, jak i pandarenów. Jeśli chodzi o nowe aktywności, główną atrakcją jest zupełnie nowy, złożony aż z 12 bossów rajd, który rozegramy w mieście Ny’lotha, na końcu walcząc ze wspomnianym N’Zothem. Pełną listę nowości, które zostały wprowadzone w ramach aktualizacji 8.3 znajdziecie na oficjalnej stronie gry w angielskiej wersji językowej. Tych, którzy wolą tekst po polsku, odsyłamy również do zapowiedzi aktualizacji w serwisie WoWcenter.

