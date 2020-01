Path of Exile jeszcze w tym roku otrzyma cztery spore rozszerzenia

News

LM ,

Nawet jeśli podczas ubiegłorocznego ExileCon studio Grinding Gear Games zdobyło się na oficjalną zapowiedź Path of Exile 2, to wygląda na to, że twórcy nie zamierzają spowolnić tempa rozwoju pierwowzoru. W najnowszym wpisie na blogu gry twórcy zapewnili, że tak jak w poprzednim roku, w 2020 Path of Exile doczeka się czterech dużych rozszerzeń. Szczegółów na razie nie podano, a jedynie wspomniano, że te będą pojawiać się na serwerach gry w każdym kolejnym kwartale.



Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że pracownicy Grinding Gear Games w pocie czoła pracują nad zawartością, która nie pojawiła się na ExileCon przy prezentacji Path of Exile 2. Ekipa przewiduje, że kolejny pokaz sequela uda się zrealizować w połowie roku, ze szczególnym wskazaniem na okres towarzyszący targom E3 2020 w Los Angeles.



Path of Exile zadebiutowało w 2013 roku na PC, by później trafić także na Xboksa One i PlayStation 4. Tymczasem premierę zapowiedzianego w listopadzie Path of Exile 2 zaplanowano na 2021 rok, a jeszcze przed końcem tego roku powinny wystartować testy beta tytułu.

https://www.youtube.com/watch?v=9OosC1E8TVM&feature=emb_title

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl