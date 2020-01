Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX zadebiutuje jako remake na Nintendo Switch już w marcu

News

Maria Wawrzyniak ,

Za nami kolejne Pokemon Direct, podczas którego zapowiedziano kilka interesujących nowości związanych z kultowym uniwersum. Jedną z nich jest remake kultowego Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team (wersja Blue oraz Red), czyli gry, która pierwotnie zadebiutowała w 2005 roku na Game Boy Advance i Nintendo DS. Po piętnastu latach otrzymamy więc uwspółcześnioną wersję z gruntownie ulepszoną grafiką. Twórcy dodali do tytułu DX na potrzeby wyróżnienia go jako remake. Produkcja zadebiutuje na rynku już 6 marca bieżącego roku. Dzisiaj w sklepie Nintendo eShop udostępniono darmową wersję demonstracyjną – jeżeli więc nie do końca czujemy się przekonani, możemy ją ściągnąć i zobaczyć, z czym będziemy mieć do czynienia.

https://youtu.be/2R_1HEbxYhA

