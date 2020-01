Posiadacze Twitch Prime mogą w tym miesiącu pobrać aż dziesięć gier bez dodatkowych opłat

News

Maria Wawrzyniak ,

Użytkownicy serwisu Twitch posiadający abonament Twitch Prime mogą w tym miesiącu pobrać bez żadnych dodatkowych opłat aż dziesięć gier. Zanim przejdziemy do tytułów, przypomnijmy, że mowa o opcjonalnym abonamencie będącym częścią abonamentu Amazon Prime lub (w przypadku Polski przede wszystkim) Prime Video. Comiesięczna opłata w wysokości 5,99 euro, czyli około 20 złotych (przez pierwsze sześć miesięcy cena jest niższa, koło 13 złotych) i główną opcją abonamentu jest możliwość subskrybowania jednego kanału miesięcznie bez dodatkowych opłat. Ponadto możemy również liczyć na inne bonusy związane z czatem, korzystanie z unikalnych emotek i dodatkowych opcji kolorystyki. Osoby, które zajmują się stremowaniem i są jednocześnie użytkownikiem Twitch Prime mogą liczyć na dłuższe przechowywanie swoich wcześniejszych transmisji w archiwum. Abonenci co miesiąc otrzymują darmowe gry – w styczniu jest ich aż dziesięć.

Począwszy więc od początku tego miesiąca aż do 3 lutego użytkownicy Twitch Prime mają okazję dodać do swojej biblioteki poniższe tytuły:

A Normal Lost Phone

Anarcute

Ape Out

Dandara

Enter the Gungeon

Gato Raboto

Heave Ho

Kingdom: New Lands

Splasher

Witcheye

Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na Ape Out, Dandara oraz Enter the Gungeon. Pierwsza produkcja to niezależna gra akcji reprezentująca gatunek beat’em up, za której stworzenie odpowiada deweloper Gabe Cuzzillo. Wcielamy się w postać szalonego goryla, którego zadaniem jest przejść kolejne poziomy przepełnione wrogami oraz różnymi pułapkami. Produkcja wyróżnia się przede wszystkim brutalnością i kontrastującą z nią pobudzającą muzyką jazzową. Pod względem mechaniki mamy do czynienia z klasyczną produkcją beat’em up, gdzie przemierzamy losowo generowane poziomy (bardziej labirynty), eliminując masowo napotkanych po drodze przeciwników. Zdarzenia obserwujemy z góry, co również może wielu przypominać Hotline Miami. Sterowanie jest dość proste i przede wszystkim intuicyjne. W Ape Out korzystamy głównie z siły naszego bohatera, który za pomocą swoich wielkich łap potrafi miażdżyć wrogów, pozostawiając po nich jedynie krwawe plamy. Możemy również wykorzystywać niektóre elementy otoczenia jako tarczę, a łapiąc przeciwników wyposażamy się automatycznie w bardzo oryginalną broń dystansową, bowiem schwytanymi oponentami najczęściej będą strażnicy z karabinami czy miotaczami ognia. Krótko mówiąc – dużo akcji, dużo mordobicia, dużo krwi. Zainteresowanych zapraszamy do naszej recenzji.

Jeśli chodzi o grę Dandara, jest to hybryda platformówki i gry typu metroidvania, opracowana przez niezależne studio Long Hat House. Tytuł zabiera nas do bardzo oryginalnego, surrealistycznego świata przepełnionego tajemnicami, gdzie nie obowiązują znane ludzkości prawa fizyki – przede wszystkim nie istnieje tutaj grawitacja. Wcielamy się w tytułową Dandarę, która została przebudzona po nieokreślonym czasie, aby przywrócić dawny ład i porządek. Cała zabawa polega na eksplorowaniu kolejnych lokacji oraz odblokowywaniu kolejnych umiejętności. Raz na jakiś czas spotkamy na swojej drodze bardziej lub mniej skomplikowane łamigłówki.

Enter the Gungeon na pewno znacie. Mowa bowiem o interesującym połączeniu strzelanki z klasycznym dungeon crawlerem, gdzie przemierzamy losowo generowane lochy. Za stworzenie produkcji odpowiada amerykańskie studio Dodge Roll. Fabuła gry jest bardzo prosta, będąc jednocześnie bardziej pretekstem do rozpoczęcia przygody, aniżeli pełnoprawną historią. Wcielamy się więc w bohatera, który poszukuje legendarnej broni – musi jednak zbadać tytułowy Gungeon, czyli antyczną świątynię przepełnioną najróżniejszymi niebezpieczeństwami oraz sekretami. System walki przypomina w gruncie rzeczy typowe shoot’em up. Zainteresowanych zapraszamy do naszej recenzji.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis