Informacje o wersji na pecety w plikach demo Final Fantasy VII Remake

Niedawno pisaliśmy o wycieku kolejnych materiałów z Final Fantasy VII Remake, tym razem dotyczących wersji demonstracyjnej (które oczywiście zdążyły już zniknąć z YouTube’a po tym, jak Square Enix zablokowało je z racji praw autorskich). Co nie zmienia faktu, że do sieci wyciekły również pliki, w których niektórzy fani zdążyli już pogrzebać. Jak zauważył chociażby użytkownik roXyPS3, znalazło się tam kilka interesujących informacji dotyczących między innymi alternatywnych rozdzielczości – z czego nie wszystkie da się połączyć z potrzebami konsoli PlayStation 4 Pro czy nawet ewentualnej wersji na PlayStation 5. Co jednak znacznie ciekawsze, znaleziono również wzmianki o układach Nvidia, przy czym należy zaznaczyć, że zarówno przy PS4, jak i przy PS5 Sony postawiło przecież na sprzęt AMD.

To oczywiście nie pierwszy raz, gdy na horyzoncie pojawiają się spekulacje na temat pecetowej wersji Final Fantasy VII Remake. Wcześniej dowiedzieliśmy się o tym, iż produkcja jedynie przez rok będzie tytułem ekskluzywnym dla wspomnianego sprzętu – źródłem tej informacji jest oficjalna okładka projektu, na której znalazła się informacja o tym, że Final Fantasy VII Remake obejmuje czasowa wyłączność i gra będzie dostępna na PlayStation 4 do 3 marca 2021 roku.

Przypomnijmy, że Final Fantasy VII Remake zadebiutuje na rynku 3 marca 2020 roku i dostępne wyłącznie na konsolach PlayStation 4.