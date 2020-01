PlatinumGames trafi pod skrzydła Microsoftu? Prezes studia zapowiada „wielką nowinę” dla fanów ekipy

News

PlatinumGames pracuje obecnie nad wieloma projektami, m.in. „czymś, czego nigdy dotąd nie dokonano” i „czymś innym niż wszystko, co było do tej pory”.

Wygląda na to, że dla mającego wiecznie ręce pełne roboty PlatinumGames nadchodzi jakiś punkt zwrotny. W rozmowie z redakcją Inside Games prezes studia, Kenichi Sato, wyznał, że w nadchodzących tygodniach fanów czeka naprawdę wielka nowina. Jej następstwem ma być zupełnie nowy rozdział w historii PlatinumGames. Jednocześnie obiecał, że w tym roku ekipa dalej będzie działać na pełnych obrotach.

Konkretów oczywiście nie otrzymaliśmy, a podczas gdy te nadejdą zapewne niebawem, to mamy chwilę na drobne spekulacje. O tym, że Microsoft Studios interesuje się nawiązaniem współpracy z jakimś japońskim studiem, Phil Spencer mówi już od dłuższego czasu. Deklaracje te potwierdzają inni pracownicy giganta z Redmond, którzy przekonują, że ten jeszcze nie zakończył starań o szersze portfolio. Niedługo potem na scenę wchodzi pracujące niegdyś z Microsoftem nad grą Scalebound studio PlatinumGames i zapowiada bardzo ważne informacje. Przypadek? Wkrótce się dowiemy.



Niezależnie od charakteru obiecanych przez Sato doniesień, PlatinumGames wciąż ma w zanadrzu kilka nieujawnionych jeszcze projektów, a część z nich zdążyła ujrzeć już światło dzienne. Mowa tu m.in. o Bayonetta 3 czy Babylon’s Fall, które niedawno otrzymało pierwsze fragmenty rozgrywki. Chętnie dowiemy się też, czym jest projekt „inny niż wszystko, co było do tej pory”.



Najnowsze gry wyprodukowane przez PlatinumGames to NieR: Automata i Astral Chain.

