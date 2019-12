Święta z Rainbow Six Siege - darmowy Operator za logowanie do gry

News

LM ,

Przy okazji tegorocznych świąt Bożego Narodzenia odpowiedzialne za wyprodukowanie i rozwój gry Rainbow Six Siege studio Ubisoft przygotowało specjalny prezent dla fanów tytułu. Okazuje się, że każdy, kto zaloguje się do gry przed 5 stycznia 2020 roku, może liczyć na specjalny prezent w postaci Holiday 2019 Pack. Ten pojawi się w sekcji pakietów, by uraczyć nas jednym z losowych Operatorów, który wzbogaci naszą pulę.

Warto zaznaczyć, że darmowi Operatorzy zostaną wylosowani spośród wszystkich nowych postaci, które pojawiały się wraz z kolejnymi rozszerzeniami gry – nie mamy co liczyć na Operatora z podstawowej wersji gry. Co ważne, jeśli udało Wam się już odblokować wszystkich dostępnych Operatorów, to w ramach prezentu otrzymacie specjalny strój, widoczny na załączonej do wiadomości grafice. Jak wspomniałem, akcja trwa do 5 stycznia, więc z pewnością zdążycie załapać się na prezent.

Rainbow Six: Siege dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.