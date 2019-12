Cloud Imperium Games podsumowuje rok rozliczeniowy 2018, Star Citizen z rekordowymi przychodami

News

Maria Wawrzyniak

Na stronie studia Cloud Imperium Games pojawił się raport finansowy podsumowujący rok rozliczeniowy 2018, w którym czytamy, że przychody z gry Star Citizen wyniosły aż 48,934 mln dolarów, co oznacza ustanowienie nowego rekordu. Projekt ma się lepiej, niż kiedykolwiek – jeżeli porównamy poprzednie lata, w roku 2017 odnotowano spadek w porównaniu z poprzednim, więc 2018 okazał się najlepszy. Na przychody Star Citizen składają się głównie wszelkie wpłaty crowdfundingowe, w które wliczane są także mikropłatności. We wspomnianym okresie zapewniły one dokładnie 37,6 mln dolarów, co daje o prawie dwa miliony więcej niż w poprzednim roku. 3,2 mln pochodzi z abonamentów, zaś 7,9 mln zebrano dzięki umowom sponsorskim oraz partnerskim. A jakby tego było mało, licznik znajdujący się na stronie wskazuje, że do tej pory twórcy łącznie zebrali ponad 257,7 mln dolarów.

Oprócz tego studio udostępniło aktualizację Alpha 3.8.0 do gry Star Citizen. Wprowadziła ona między innymi zupełnie nowe lokacje, bronie oraz statki. Dodano także mechanikę odholowywania statków, których właściciele jeszcze nie opłacili, a także pełnoprawny system walki w zwarciu. To jednak nie wszystko, bowiem na horyzoncie pojawiła się nowa misja i znacznie trudniejszy wariant patroli. Aktualizacja poprawiła interfejs oraz silnik, wprowadzając przy tym wszystkim sporo zmian dotyczących balansu całej rozgrywki.

Przypomnijmy, że Star Citizen to symulator kosmiczny, którego produkcją zajmuje się Chris Roberts oraz zespół deweloperski Cloud Imperium Games. Realizacja gry stała się możliwa głównie dzięki wsparciu fanów, którzy zainwestowali w nią kilkadziesiąt milionów dolarów. Tym samym Star Citizen oficjalnie stał się jednym z największych crowdfundingowych projektów w historii. Nie zmienia to jednak faktu, że czekamy już naprawdę długo – produkcja znalazła się w fazie wczesnego dostępu 4 czerwca 2014 roku.

