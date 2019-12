Portret Henry'ego Cavilla jako Wiedźmina ułożony z klocków

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli lubicie ładne i ciekawe rzeczy, to mamy dla Was coś, co na pewno się Wam spodoba! Damian Kudła zawodowo zajmuje się projektowaniem klockowych zestawów dla polskiej firmy COBI. W przeszłości zaprojektował między innymi bolid Roberta Kubicy w skali 1:5 składający się z 1500 elementów, a także dziesiątki seryjnie produkowanych zestawów sprzedawanych na całym świecie, jak chociażby RMS Titanic (3000 klocków), japoński pancernik Yamato (2500 klocków), lotniskowiec USS Enterprise (2530 klocków), USS Missouri (2400 klocków), stadion Wembley (1949 klocków) oraz wiele, wiele innych. Jego najnowszym dziełem jest jednak coś zupełnie innego, a raczej coś posiadającego zupełnie inny klimat – przed Wami fanowski portret Henry’ego Cavilla. Składa się z aż 3600 klocków, a jego rozmiary to 77 cm x 103 cm. Poniżej zamieściliśmy zdjęcia. Możecie również odwiedzić profil Damiana Kudły na Instagramie.

COBI to z kolei polski producent wysokiej jakości klocków konstrukcyjnych, które są w pełni kompatybilne z klockami LEGO.

