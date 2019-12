Miejcie to na oku – zapowiedziano izometryczne RPG Tainted Grail na PC

News

W minionym roku wrocławskie studio Awaken Realms przeprowadziło niezwykle udaną kampanię na Kickstarterze na produkcję gry planszowej Tainted Grail: The Fall of Avalon. Projekt wsparło wtedy niemal 42 tysiące osób, które wpłaciły łącznie niemal 5 milionów funtów. Uradowane Awaken Realms błyskawicznie ogłosiło rozpoczęcie prac również nad pecetową wersją tytułu, a dzisiaj doczekaliśmy się jego oficjalnej zapowiedzi.

Tainted Grail to izometryczne RPG w otwartym świecie z walką i eksploracją rozgrywaną w turach. Całość czerpie inspiracje z legend o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, które wrocławskie studio zdecydowało się ująć w konwencji dark fantasy. Tym samym przenosimy się do stojącej na pograniczu zagłady krainy Avalon, którą stopniowo pogrąża się w cieniu. Jedyną nadzieją świata jest oczywiście Graal, więc nasza rodzina wioska wysyła swoich najlepszych wojowników na misję, której celem jest go odzyskać. Niestety nie jesteśmy jej częścią. Gdy o drużynie śmiałków słuch zaginął, zbieramy najlepsze, co zostało we wiosce i wyruszamy na czele ostatecznej, beznadziejnej już wyprawy do Kamelot.



Twórcy angażującą linię fabularną bazującą na podejmowanych przez nas wyborach, które nie tylko zakwestionują naszą moralność, ale też zmuszą do dokładnego zastanowienia się nad ich konsekwencjami. Trzon fabuły jest dziełem polskiego pisarza fantasy, Krzysztofa Piskorskiego. Podczas rozgrywki czeka nas podróż przez krainy spowite tzw. Wyrdness – przedziwną siłą, która przekształca ludzi, stworzenia, a nawet samą przestrzeń na wiele sposobów. Tym samym czeka nas wiele nieoczekiwanych sytuacji, konfrontacji i walka o przetrwanie. Na szczęście twórcy oddają w nasze ręce bogaty system rozwoju postaci oraz możliwość ulepszania rodzinnej wioski, co zapewne przyniesie nam długofalowe korzyści. Więcej szczegółów nie mamy, ale całość wygląda bardzo obiecująco.



Tainted Grail zmierza na PC Steam z datą premiery wyznaczoną na 2020 rok.

