Patch do PUBG polepszy efekty krwi, które powinny również wpłynąć na samą rozgrywkę

Na serwerach PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS pojawiła się nowa aktualizacja z numerem 5.3, która wprowadza do gry przede wszystkim poprawki efektów krwi. Jak czytamy w oficjalnej wiadomości od twórców, trafienia w głowę łącznie z szyją dają bardziej charakterystyczny efekt wizualny, żeby łatwiej było zidentyfikować trafienie, z kolei rany na postaciach będą ułatwiały rozpoznanie, w którą część ciała trafiono. Poza tym, jeżeli zostaniemy trafieni blisko jakiejś ściany lub podłogi, pojawi się na niej krew, aczkolwiek zaznaczono przy tym, że rozmiar plamy jest jednolity przy wszystkich ustawieniach barw. Wymienione zmiany będą mogły więc mieć znaczący wpływ na rozgrywkę – graczom będzie teraz łatwiej określić, czy ich atak rzeczywiście był efektywny.

Oprócz tego otrzymaliśmy możliwość zapisywania swoich ustawień w chmurze, co wydaje się być przeznaczone przede wszystkim dla profesjonalistów, którzy na różnych turniejach nie będą dzięki temu musieli żmudnie dostosowywać każdego sprzętu do własnych preferencji. Dodano także kilka nowych skórek i usunięto kolejne błędy. Zespół jednocześnie podkreślił, że w przyszłym roku PUBG doczeka się wielu ważnych aktualizacji. Pełną listę zmian znajdziecie pod tym adresem. Przypomnijmy, że gra PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS zadebiutowała 20 grudnia 2017 roku na komputerach osobistych, a w kolejnym roku pojawiła się na konsolach obecnej generacji – we wrześniu na Xbox One i w grudniu na PlayStation 4.

