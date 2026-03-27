20 lat temu odszedł jeden z najwybitniejszych twórców science fiction. Jego wizje wciąż są aktualne

27 marca mija dokładnie 20 lat od śmierci Stanisław Lem – jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction w historii. Jego książki nie tylko na stałe zapisały się w kanonie literatury, ale też do dziś inspirują twórców kultury, w tym branży gier. Najlepszym przykładem jest choćby The Invincible, czyli adaptacja Niezwyciężonego, która pokazała, jak ponadczasowe są jego pomysły.
Jak przypomina RMF24, niedawno świat obiegła informacja o odnalezieniu jednego z pierwszych tekstów Lema. Chodzi o opowiadanie Zaczarowana historia, które napisał jako nastolatek i opublikował jeszcze w latach 30. Tekst ukazał się we lwowskiej gazecie "Polska Niepodległa" w 1936 roku, i został podpisany przez "uczenia klasy III. gimn." To odkrycie rzuca nowe światło na początki jego kariery i pokazuje, że jego literacki talent objawił się bardzo wcześnie.
Urodzony w 1921 roku we Lwowie Lem od najmłodszych lat wyróżniał się ogromną ciekawością świata. Interesował się nauką, projektował własne wynalazki i pochłaniał książki z domowej biblioteki. Jego młodość przypadła jednak na trudny okres historyczny – doświadczenia wojenne i konieczność ukrywania się przed okupantem odcisnęły wyraźne piętno na jego późniejszej twórczości.
GramTV przedstawia:
Po wojnie rozpoczął intensywną działalność literacką, tworząc dzieła, które do dziś uznawane są za klasykę gatunku. Solaris, Cyberiada czy Dzienniki gwiazdowe to tylko część dorobku, który łączył science fiction z filozofią i refleksją nad rozwojem technologii. Lem nie tylko snuł wizje przyszłości, ale też zadawał pytania o granice ludzkiego poznania i konsekwencje postępu.
Jego książki przetłumaczono na dziesiątki języków, a łączny nakład przekroczył dziesiątki milionów egzemplarzy. Choć sam autor rzadko opuszczał Kraków, jego twórczość zdobyła globalne uznanie i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń twórców – nie tylko pisarzy, ale także filmowców i deweloperów gier. Dwie dekady po jego śmierci jedno się nie zmieniło – pytania, które stawiał, wciąż pozostają aktualne. I wygląda na to, że jeszcze długo nie stracą na znaczeniu.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!