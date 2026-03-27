Zaloguj się lub Zarejestruj

20 lat temu odszedł jeden z najwybitniejszych twórców science fiction. Jego wizje wciąż są aktualne

Jakub Piwoński
2026/03/27 11:30
0
1

Co ciekawe, niedawno odnaleziono pierwsze opowiadanie Staniława Lema, które napisał gdy był jeszcze nastolatkiem.

27 marca mija dokładnie 20 lat od śmierci Stanisław Lem – jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction w historii. Jego książki nie tylko na stałe zapisały się w kanonie literatury, ale też do dziś inspirują twórców kultury, w tym branży gier. Najlepszym przykładem jest choćby The Invincible, czyli adaptacja Niezwyciężonego, która pokazała, jak ponadczasowe są jego pomysły.

Stanisław Lem
Stanisław Lem

Stanisław Lem – 20 lat nie ma już z nami tego wybitnego pisarza science fiction

Jak przypomina RMF24, niedawno świat obiegła informacja o odnalezieniu jednego z pierwszych tekstów Lema. Chodzi o opowiadanie Zaczarowana historia, które napisał jako nastolatek i opublikował jeszcze w latach 30. Tekst ukazał się we lwowskiej gazecie "Polska Niepodległa" w 1936 roku, i został podpisany przez "uczenia klasy III. gimn." To odkrycie rzuca nowe światło na początki jego kariery i pokazuje, że jego literacki talent objawił się bardzo wcześnie.

Urodzony w 1921 roku we Lwowie Lem od najmłodszych lat wyróżniał się ogromną ciekawością świata. Interesował się nauką, projektował własne wynalazki i pochłaniał książki z domowej biblioteki. Jego młodość przypadła jednak na trudny okres historyczny – doświadczenia wojenne i konieczność ukrywania się przed okupantem odcisnęły wyraźne piętno na jego późniejszej twórczości.

GramTV przedstawia:

Po wojnie rozpoczął intensywną działalność literacką, tworząc dzieła, które do dziś uznawane są za klasykę gatunku. Solaris, Cyberiada czy Dzienniki gwiazdowe to tylko część dorobku, który łączył science fiction z filozofią i refleksją nad rozwojem technologii. Lem nie tylko snuł wizje przyszłości, ale też zadawał pytania o granice ludzkiego poznania i konsekwencje postępu.

Jego książki przetłumaczono na dziesiątki języków, a łączny nakład przekroczył dziesiątki milionów egzemplarzy. Choć sam autor rzadko opuszczał Kraków, jego twórczość zdobyła globalne uznanie i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń twórców – nie tylko pisarzy, ale także filmowców i deweloperów gier. Dwie dekady po jego śmierci jedno się nie zmieniło – pytania, które stawiał, wciąż pozostają aktualne. I wygląda na to, że jeszcze długo nie stracą na znaczeniu.

Tagi:

Popkultura
książki
rocznica
Stanisław Lem
Niezwyciężony
pisarz
Solaris
Cyberiada
literatura
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112