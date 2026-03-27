20 lat temu odszedł jeden z najwybitniejszych twórców science fiction. Jego wizje wciąż są aktualne

Co ciekawe, niedawno odnaleziono pierwsze opowiadanie Staniława Lema, które napisał gdy był jeszcze nastolatkiem.

27 marca mija dokładnie 20 lat od śmierci Stanisław Lem – jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction w historii. Jego książki nie tylko na stałe zapisały się w kanonie literatury, ale też do dziś inspirują twórców kultury, w tym branży gier. Najlepszym przykładem jest choćby The Invincible, czyli adaptacja Niezwyciężonego, która pokazała, jak ponadczasowe są jego pomysły. Stanisław Lem – 20 lat nie ma już z nami tego wybitnego pisarza science fiction Jak przypomina RMF24, niedawno świat obiegła informacja o odnalezieniu jednego z pierwszych tekstów Lema. Chodzi o opowiadanie Zaczarowana historia, które napisał jako nastolatek i opublikował jeszcze w latach 30. Tekst ukazał się we lwowskiej gazecie "Polska Niepodległa" w 1936 roku, i został podpisany przez "uczenia klasy III. gimn." To odkrycie rzuca nowe światło na początki jego kariery i pokazuje, że jego literacki talent objawił się bardzo wcześnie.

Urodzony w 1921 roku we Lwowie Lem od najmłodszych lat wyróżniał się ogromną ciekawością świata. Interesował się nauką, projektował własne wynalazki i pochłaniał książki z domowej biblioteki. Jego młodość przypadła jednak na trudny okres historyczny – doświadczenia wojenne i konieczność ukrywania się przed okupantem odcisnęły wyraźne piętno na jego późniejszej twórczości.

Po wojnie rozpoczął intensywną działalność literacką, tworząc dzieła, które do dziś uznawane są za klasykę gatunku. Solaris, Cyberiada czy Dzienniki gwiazdowe to tylko część dorobku, który łączył science fiction z filozofią i refleksją nad rozwojem technologii. Lem nie tylko snuł wizje przyszłości, ale też zadawał pytania o granice ludzkiego poznania i konsekwencje postępu. Jego książki przetłumaczono na dziesiątki języków, a łączny nakład przekroczył dziesiątki milionów egzemplarzy. Choć sam autor rzadko opuszczał Kraków, jego twórczość zdobyła globalne uznanie i do dziś pozostaje punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń twórców – nie tylko pisarzy, ale także filmowców i deweloperów gier. Dwie dekady po jego śmierci jedno się nie zmieniło – pytania, które stawiał, wciąż pozostają aktualne. I wygląda na to, że jeszcze długo nie stracą na znaczeniu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










