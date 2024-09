13 posterunek powróci? Problemy z nowymi Miodowymi latami

Dyrektorowi programowego Polsatu marzy się, aby w ramówce stacji na stałe zagościł „prosty serial dla najmniej wybrednych widzów”. Miszczak obecnie bada rynek i zastanawia się, który ze starych produkcji Polsatu ma największą szansę zainteresować widzów. Wydaje się, że wybór może paść na 13 posterunek, czyli jeden z najpopularniejszych komediowych seriali Polsatu, które znajdują się na liście do ewentualnego powrotu.

W ubiegłym roku ramówka Polsatu nie była zbyt udana i dyrektor programowy stacji, Edward Miszczak, w tegorocznej powrócił do sprawdzonych formatów, takich jak Taniec z gwiazdami oraz Twoja twarz brzmi znajomo. W najbliższych miesiącach na Polsacie zobaczymy również nowy sezon Malanowski i partnerzy, a po długiej przerwie powróci stary teleturniej Awantura o kasę, którego prowadzącym znowu będzie Krzysztof Ibisz. Na tym jednak wielkie powroty mogą się nie skończyć i serwis Plotek.pl dowiedział się, że Miszczak pragnie przywrócić jeden z kultowych seriali Polsatu z dawnych lat. Na liście znajdują się takie tytuły, jak Rodzina zastępcza, Graczykowie oraz 13 posterunek.

Na swój powrót czekają również Miodowe Lata. Jeszcze przed rokiem informowano, że nowy sezon na pewno powstanie i od tego czasu trwały prace nad scenariusze. Nawet Cezary Żak i Artur Barciś potwierdzili, że powrócą do swoich ról. Jak jednak czytamy na Plotek.pl, scenariusze do odcinków są już gotowe, a aktorzy gotowi, aby wejść na plan. Serial ma jednak problemy licencyjne i nie wiadomo, czy w ogóle powstanie.

Na przeszkodzie mogą jednak stanąć sami aktorzy z Cezarym Pazurą na czele, którzy nie muszą być chętni do powrotu do swoich słynnych ról. 13 posterunek bez Aleksandry Woźniak, Joanny Sienkiewicz, Pawła Burczyka, Piotra Zelta, czy Agnieszki Włodarczyk raczej nie powstanie. Powrót tak kultowego serialu z zupełnie nową obsadą raczej nie zainteresuje zbyt wielu widzów.

Mimo to Edward Miszczak bardzo naciska, aby ten sitcom powrócił do telewizji. Jeżeli jednak to się nie uda, jego oczy zostaną zwrócone w kierunku innych produkcji, a wtedy szanse na powrót 13 posterunku, czy Rodziny zastępczej jeszcze bardziej wzrosną.