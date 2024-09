10. Urodziny Destiny – Bungie prezentuje plany na kolejne lata w grze

Bungie po premierze dodatku The Final Shape oraz rozpoczęciu Epizodów opowiada o tym, co kryje się pod kryptonimem „Nowe Granice” w Destiny 2.

Kto by pomyślał, że po tylu latach oraz różnych przepowiedniach o tym, że „Destiny się skończyło” gracze doczekają się 10. urodzin serii , która miała swoją premierę 9. września 2014 roku. Przeróżne koleje losu przechodziła, a dodatek The Final Shape był godnym zwieńczeniem sagi Światła i Mroku.

Przyszedł jednak czas na zupełnie nowe wyzwania. Pierwszy Epizod związany z Vexami teoretycznie za nami, kolejny związany z Fallenami przed nami, a Bungie w międzyczasie nakreśliło jak będzie wyglądała przyszłość po trzecim Epizodzie – tzw. kryptonim „Nowe Granice”.

Kryptonim „Nowe Granice” – Bungie zmienia zasady?

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli dodatków do Destiny 2. Można byłoby powiedzieć, że Bungie niejako wraca do przeszłości, ponieważ od teraz zamiast dużych, całorocznych dodatków ustawiających najważniejsze wydarzenia w świecie gry otrzymywać będziemy dwa dodatki w danym roku, a co za tym idzie również dwa duże sezony z dodatkowymi aktualizacjami.

Dodatki, które pojawią się latem 2025 oraz zimą 2025 na ten moment nazywają się Apollo oraz Behemoth, natomiast w przypadku pierwszego dodatku aktualizacje będą nosiły nazwy Arsenal oraz Surge. Oznacza to poniekąd powrót do systemu, który pojawił się na początku Destiny 2, gdzie w pierwszym roku otrzymaliśmy dwa mniejsze dodatki – Curse of Osiris oraz Warmind. Również ważną informacją jest fakt, iż jeśli chodzi o strukturę do Bungie będzie starało się mocniej eksperymentować z formułą oraz strukturą historii podobnie, jak miało to miejsce poniekąd w The Final Shape.