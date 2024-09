Zachwycony mroźnym Frostpunkiem? Zimę znajdziesz też w innych grach - ranking TOP 10

W tym tygodniu miała miejsce długo wyczekiwana premiera Frostpunka 2. Fantastyczna gra 11 bit studios to przede wszystkim mroźna zima, która w tym tytule pełni kluczową rolę. Nie jest w tym jednak jedyna. Śnieżne klimaty towarzyszyły też kilku innym produkcjom, które na przestrzeni ostatnich lat trafiły na rynek. Które z nich są najciekawsze?

Jeśli więc Frostpunk 2 sprawił, że poczułeś/aś chęć zagłębienia się w zimową atmosferę, poniższy ranking jest dla ciebie. To zestawienie dziesięciu najciekawszych tytułów w tych klimatach. Gatunki są różne i każda gra podchodzi do tematu w nieco inny sposób. Wszyscy więc znajdą coś dla siebie. Układając zestawienie starałem się wybrać z jednej strony najciekawsze gry, z drugiej takie, które w najlepszy sposób eksplorują temat zimy.

The Long Dark

Nie mogliśmy zacząć inaczej jak nie od gry, która niezwykle mocno kojarzy się z zimą. The Long Dark to klasyk survivali i tytuł, który opiera się na walce z mrozem. Podstawą przetrwania jest tutaj pilnowanie temperatury ciała i regularne rozpalanie ognisk. Do tego dochodzą zamiecie śnieżne, w których przemieszczanie się jest niezwykle trudne. Czasami więc wielkim wyzwaniem w grze jest pokonanie dużego dystansu tak, aby nie dać się zabić zimie. Wszystko zostało bardzo dobrze zrealizowane i stanowi spore wyzwanie dla gracza. Warto też wspomnieć, że na rynku mamy jeszcze inny, w dodatku polski survival mocno oparty na motywie zimy. Chodzi o Winter Survival od Drago Entertainment. Jakość może nie tak wysoka (to jednak tylko wczesny dostęp), ale mimo wszystko warto zwrócić uwagę. Oczywiście pod warunkiem, że The Long Dark jest już ograne.

Rise of the Tomb Raider

W tej grze zima akurat nie jest jakimś wybitnie istotnym elementem rozgrywki. To jednak action adventure, a nie survival. Mimo wszystko sam fakt, że akcja Tomb Raidera nie rozgrywa się w egzotycznym miejscu, a w mroźnej Syberii, wart jest zauważenia. Dzięki temu Lara Croft częściej paraduje w ciepłych ubraniach i regularnie pokonuje zaśnieżone, górskie szlaki. Oczywiście musimy pamiętać, że jeśli twórcy usunęliby z gry tekstury śniegu w rozgrywce niewiele by się zmieniło. W sumie to nic. Mimo wszystko takie okoliczności natury to rzadkość jeśli chodzi o realia serii Tomb Raider. Jeśli więc ktoś szuka zimowych klimatów, do produkcji Crystal Dynamics też może zajrzeć. Nie traktowałbym jednak tego jako pierwszy wybór. Nie zmienia tego fakt, że sama gra jest bardzo dobra.

The Banner Saga

Zmieniamy klimat i idziemy w stronę znacznie mniejszej gry, która oferuje kompletnie odmienne doznania. The Banner Saga to niezwykle ciekawa produkcja z gatunku RPG, której akcja umieszczona jest w nordyckim świecie. Ważnym elementem rozgrywki, oprócz ciekawej historii oraz taktycznej rozgrywki, jest przemierzanie zimowych scenerii. Klimat dosyć mocno wpływa na sytuację zarządzanej przez nas grupy. W przeciwieństwie do wspomnianego wyżej Rise of the Tomb Raider, w The Banner Saga zima odgrywa niezwykle istotną rolę. Mimo że mówimy o dosyć starej grze, warto ją nadrobić, nie tylko poszukując nieco cyfrowego ochłodzenia.