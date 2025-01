Wielki Krąg, wielki ekran: Czy gra oddaje ducha filmów o Indianie Jonesie?

W grudniu 2024 roku świat gier wideo został wzbogacony o produkcję, która szybko podbiła serca fanów przygód na całym globie. Mowa o grze Indiana Jones i Wielki Krąg. Niewiele osób pamięta, że wszystkich gier o najsłynniejszym archeologu popkultury powstało kilkanaście – liczba ta obejmuje różne wersje na różne platformy, w tym także gry spod znaku Lego. Indiana Jones i Wielki Krąg, ostatnia gra z tej długiej listy, stworzona przez studio MachineGames, a wydana przez Bethesdę (odpowiedzialne za takie hity jak Fallout 4 i Starfield), więcej niż z poprzednimi grami, ma jednak wspólnego z filmami . Twórcy podkreślali, że zależało im na uzyskaniu w pełni kinowego doświadczenia. Wprost sugeruje to już prolog gry, zaczerpnięty jak żywo z filmu Poszukiwacze zaginionej arki. To czytelny komunikat twórców, którzy oddając w nasze ręce Wielki Krąg chcieli pozwolić graczom na ponowne odbycie przygody, ale już nie u boku archeologia, ale będąc w jego skórze.

Indiana Jones i Wielki Krąg nie tylko nawiązuje do filmów, ale jest ich duchowym spadkobiercą. Za sprawą współczesnych możliwości graficznych i technicznych udało się zaprezentować historię, która zaprasza do pełnej integracji ze światem znanym z kinowego ekranu. Gra jest więc unikalną szansą dla fanów Indiany Jonesa, którzy teraz mogą wcielić się w swojego ulubionego bohatera w perspektywie pierwszoosobowej. Sukces gry nie umknął uwadze decydentów Disneya – ponoć kolejne gry z serii są już tylko kwestią czasu. W obliczu wieku Harrisona Forda (83 lata) i frekwencyjnej klapy ostatniego filmu z serii, świat gier wydaje się zatem zarówno kołem ratunkowym, jak i nową przestrzenią do kontynuowania i głębszego eksplorowania przygód słynnego archeologa.

Bohater

Harrison Ford powraca jako Indiana Jones w grze Indiana Jones i Wielki Krąg, choć tym razem w wersji CGI. Dzięki współczesnym możliwościom technologicznym, twórcy oddali niemal każdy szczegół mimiki i charakterystycznych gestów bohatera. Co jednak ważne – widzimy aktora, ale go nie słyszymy. W anglojęzycznej wersji głosu głównemu bohaterowi nie udzielił Harrison Ford. Zastąpił go niezawodny Troy Baker, którego możecie kojarzyć z roli Joela w The Last of Us. Nie zmienia to jednak faktu, że to nadal ten sam archeolog z zamiłowaniem do przygód, łączący cynizm z poczuciem humoru i niezłomną determinacją. Zauważyłem, że w grze postać jest nieco "grzeczniejsza", zredukowano liczbę ciętych onelinerów, co wydaje się celowym zabiegiem mającym uczynić go bardziej przystępnym dla gracza.

Jego zaangażowanie w odkrywanie tajemnic świata pozostaje jednak niezmienne, a liczba scen akcji, w których wykorzystuje pięści i bicze, wprowadza dynamikę godną filmów. Znamienne było także wprowadzenie elementów slapsticu – bohater zamiast pełnowartościowych broni często musi korzystać z elementów otoczenia, jak patelnie i butelki, w celu odparcia ataków wroga, a to element komediowy, zaczerpnięty z filmów. Bohater w wersji CGI przypomina młodego Forda, co zostało przetestowane już wcześniej, w filmie Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. W grze gracze mogą zanurzyć się w jego rolę dzięki perspektywie FPP, która umożliwia pełne utożsamienie się z ikoną popkultury. Zabieg ten pozwolił, przynajmniej mnie, na jeszcze lepsze zintegrowanie się z tą postacią.

Miejsca i czas akcji

W grze Indiana Jones i Wielki Krąg zróżnicowanie lokacji zachwyca swoją dynamiką i złożonością. Gracze przenoszą się z jednego krańca świata na drugi, odwiedzając m.in. Watykan, Egipt, Himalaje i świątynie w Tajlandii. Każda lokacja jest pieczołowicie zaprojektowana, oddając szczegóły historyczne i kulturowe, co zwiększa immersję. Watykan to miejsce, gdzie tajemnice religijne przeplatają się z polityką, a piramidy w Gizie oferują klaustrofobiczne eksploracje podziemi. Himalaje wprowadzają coś zupełnie nowego do serii – ekstremalne warunki zimowe. Taki kontrast nie był dotąd widoczny w żadnym z filmów, co czyni tę grę wyjątkową.

Dodatkowo, akcja osadzona w 1937 roku idealnie wpisuje się w kanon serii, stanowiąc pomost między Poszukiwaczami zaginionej arki a Ostatnią krucjatą. Pierwszy film rozgrywał się w 1936, a trzeci – 1938. Świątynia Zagłady, drugi film z serii, był prequelem – dla przypomnienia.

I tym razem tłem dla wydarzeń jest więc przedsionek II wojny światowej, czas gdy naziści rosną w siłę, zbroją się i przygotowują do globalnego konfliktu. W tym celu eksplorują świat w poszukiwaniu tajemnych mocy, które mogą wzmocnić ich nację, dać im przewagę. Indiana Jones w swojej rywalizacji z nazistami mierzy się nie tylko z ich militarną potęgą, ale również z ich obsesją na punkcie ezoteryki i okultyzmu. Nazistowskie zainteresowanie starożytnymi artefaktami i tajemnicami przeszłości nie było przypadkowe – wierzyli, że odkrycia z tych dziedzin mogą pomóc im w stworzeniu „lepszego człowieka”, który miałby ucieleśniać ich ideologię. Eksperymenty, w których łączyli pseudonaukę z mitologią, stawały się polem walki o kontrolę nad wiedzą, która mogła zmienić losy świata. Indiana Jones i tym razem interweniuje niwecząc ich plany.

Przygoda i tajemnica

Tradycją filmów o Indianie Jonesie jest konfrontacja bohatera z wielką tajemnicą wywodzącą się z mitologii, podań lub legend. Poszukiwanie Świętego Graala, odkrywanie Arki Przymierza, a nawet zgłębianie tajemnicy Atlantydy (w jednej z gier) – każda przygoda Jonesa opiera się na balansowaniu między faktami historycznymi a fascynującymi teoriami. Nie inaczej jest w najnowszej produkcji, która wprowadza graczy w świat Wielkiego Kręgu – teorii zakładającej istnienie niewidzialnych połączeń między centrami starożytnych cywilizacji, tworzących globalną sieć energii.

Teoria ta, inspirowana badaniami Jima Alisona i popularyzowana przez Grahama Hancocka, dodaje grze unikalnej głębi naukowej spekulacji. Jednocześnie, jak to bywa w przygodach Jonesa, bohater mierzy się z czymś, co pozostaje w sferze wierzeń, domniemań i niezwykle pobudzając w ten sposób naszą wyobraźnię. Zagadki zdradzać nie będę, bo zarówno w filmach, jak i grze najciekawszy jest zawsze finał historii, który ukazuje główną teorię w większym świetle, ukazując, dlaczego przeciwnikom Jonesa tak bardzo zależało na jej badaniu. Najistotniejsze, że gra podsuwa myśl, że istnieją siły ponad tymi, które znamy, a starożytne cywilizacje mogły być znacznie bardziej rozwinięte, niż nam się wydaje. Od piramid w Gizie, po świątynie w Tajlandii – każda lokacja nie tylko przykuwa uwagę swoim kunsztem, ale również zdaje się sugerować, że nasze rozumienie historii to jedynie wierzchołek góry lodowej. W takich realiach Indiana Jones staje się nie tylko poszukiwaczem przygód, ale także odkrywcą większych prawd, które rzucają nowe światło na dzieje ludzkości.

Kobieta

Ginetta "Gina" Lombardi, towarzyszka Indiany Jonesa w grze, jest jedną z najbardziej wyrazistych postaci kobiecych w całej serii. W grze wciela się w nią Alessandra Mastronardi. Zadziorna, niezależna i inteligentna, przypomina Marion Ravenwood z Poszukiwaczy zaginionej arki, ale jednocześnie wprowadza świeżość do dynamiki relacji. Gina często droczy się z Indianą, ale w kluczowych momentach okazuje mu wsparcie i troskę. Znamienne, że to właśnie dzięki niej bohater postanawia odkryć główną tajemnicę, bo sama go do tego namawia. Gina napędza więc motywację bohatera. Jej charakter wpisuje się w dzisiejsze trendy tworzenia silnych, samodzielnych bohaterek. Gina jest wyraźną przeciwwagą dla postaci Willie Scott ze Świątyni Zagłady, która była krytykowana za pasywność – co Indiana wykorzystywał, aż przesadnie.