Weteranka – recenzja filmu Netflixa. Miało być jak w Rambo, a wyszło…

Oczywiście, że od takich widowisk oczekujemy tego, do czego zostały stworzone, a więc rozrywki, kilku fajnych scen walki, wybuchów, czyli tego wszystkiego, co mieści się w nazwie gatunku. Czy nowy film z Jessicą Albą ma te cechy? Próbował, ale zdecydowanie nie wyszło .

Nie napiszę, że kino akcji jest w kryzysie, bo co jakiś czas pojawiają się perełki zaprzeczające temu stwierdzeniu i nie mówię tu tylko o wielkich superprodukcjach w stylu Johna Wicka . Jednak prawdą jest, że większość tych filmów to kopie poprzedników, przenoszące dalej ograne schematy i bohaterów.

Weteranka była promowana jako mocne kino akcji ze sporą domieszką thrillera, które oczaruje widza. Niestety niewiele rzeczy może zapracować na ten efekt. Mamy tu do czynienia z prostym, bardzo naiwnym scenariuszem, bezbarwnymi postaciami, a cała fabuła jest przewidywalna do bólu. Nie udał się także chwyt z kobietą w roli twardzielki, ponieważ Jessica Alba nie jest w tym wydaniu przekonująca. Nie ma tu także ani jednej sekwencji walki powodującej u widza ten dreszczyk, kiedy stuka się łokciem siedzącego obok i wykrzykuje: O ja! Ale to zrobili!. Nie mam wielkich wymagań wobec akcyjniaków, ale jest naprawdę kiepsko.

Wejście w film to klasyka, którą każdy fan filmów akcji widział mnóstwo razy. Główna bohaterka jest komandoską działającą w Syrii. Tam zajmuje się ściganiem terrorystów i poznajemy ją w jednej z takich akcji. Można na to przymknąć oko, chociaż wprowadzająca scena nie porywa. Chwilę później Parker dowiaduje się, że jej ojciec zginął w kopalni. Wyrusza do domu w USA, gdzie dowiaduje się, że jej tata zginął podczas wybuchu, jaki przytrafił się pod ziemią. Pamiątkami po rodzicielu są list pożegnalny i bar, który postanawia poprowadzić.

I tutaj scenarzyści przypominają sobie, że przecież obiecywano thriller, a więc nowo upieczona właścicielka niewielkiej knajpy, zaczyna drążyć temat śmierci ojca. Mężczyzna zginął w niejasnych okolicznościach, bo popełnił błąd, na który jej zdaniem na pewno by sobie nie pozwolił jako dobrze wyszkolony, były żołnierz oddziałów specjalnych. Następujące później wydarzenia skłaniają Parker do wniosku, że śmierć jej ojca to podejrzana sprawa. I tu niestety kończy się całkiem dobrze poprowadzony wątek.