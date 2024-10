W klimacie Frostpunk 2

Od premiery kolejnej wielkiej gry 11 bit studios minęło już troszkę czasu. Patrząc na statystyki na Steamie, spora część graczy już odeszła od mroźnego Frostpunka 2. Część była zachwycona, inna rozczarowana odmiennym podejściem do rozgrywki. Jakby nie było w Twoim przypadku, być może będziesz chciał jeszcze na chwilę pozostać w tym klimacie.

W związku z dużym zainteresowaniem Frostpunkiem 2 na premierę, przygotowałem zestawienie kilku gier, które oferują podobne doznania. Z jednej strony będziemy mieli inne city buildery, z drugiej produkcje w mroźnym klimacie lub z mocnym naciskiem na budowanie społeczności. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Frostpunk: Beyond the Ice

O co tutaj chodzi? Myślę, że wielu graczy może nie wiedzieć czym jest Beyond the Ice. Otóż jest to mobilna wersja Frostpunka przygotowana przez NetEase. 11 bit studios w tym projekcie miało minimalny udział (testy, konsultacje). Mówimy więc o czymś zupełnie innym, ale umieszczonym w znanym świecie. Chińczycy chcą wykorzystać potencjał mroźnego uniwersum Frostpunka do zawojowania rynku mobilnego. To bez wątpienia będą nieco inne doznania, ale fani powinni przynajmniej rzucić okiem. Możliwe, że niektórzy wciągną się na długie godziny. Polecam też obserwować ten tytuł z samej ciekawości. Sam chciałbym się przekonać jak wyjdzie takie przeniesienie popularnego na PC city buildera na rynek mobilny. Przypominam jednak, że gra pojawi się w sprzedaży dopiero 23 października.

Timberborn

Podobnie jak Frostpunk, Timberborn to również polska gra. W dodatku taka, która już teraz osiągnęła ogromny sukces, mimo że ciągle mówimy o wczesnym dostępie. Nie martwcie się jednak, w środku czeka na Was mnóstwo zawartości. Nie bez powodu Timberborn cieszy się ogromnym zainteresowaniem i ciągle świetnie się sprzedaje (milion kopii dawno przekroczony). Gracze docenili niezwykle grywalny city builder z bobrami w roli głównej, który potrafi być relaksujący, ale w odpowiednim momencie również bardzo wymagający. Myślę, że w dniu premiery pełnej wersji dużo będzie się mówić o Timberborn, bo bez wątpienia będzie to jedna z najlepszych polskich gier niezależnych. Warto sprawdzić.

Infection Free Zone

Frostpunk jest o budowaniu społeczności w postapokaliptycznym świecie ogarniętym wiecznym mrozem. Infection Free Zone to również koniec świata, ale spowodowany pojawieniem się zombie. Wątki fabularne nie są w grze Jutsu Games aż tak rozwinięte. Szkoda, ale z drugiej strony na pierwszym planie jest rozwój własnego obozu, przejmowanie kolejnych budynków, budowanie linii obrony przeciwko nieumarłym i ciągły rozwój. Gra jest obecnie we wczesnym dostępie, gdzie zbiera bardzo dobre opinie. Ciągle też otrzymuje nową zawartość. Infection Free Zone jest więc bardzo grywalne i ciągle żyje. To również jeden z największych polskich hitów tego roku. Zdecydowanie warto sprawdzić, bo jakości na pewno tam nie brakuje. Pod pewnymi względami mamy też wiele podobieństw do Frostpunka 2.

Endzone 2

Kolejna gra z motywem budowania społeczności po katastrofie. W postapokaliptycznym świecie szukamy ostatnich fragmentów ziemi zdatnych do zamieszkania, budujemy nowe budynki, zbieramy żywność i zabezpieczamy się na wypadek zagrożeń. Tych, jak przystało na świat postapokaliptyczny, jest całkiem sporo. Dosłownie w każdym momencie w świecie gry może się wydarzyć jakiś kataklizm, który zniszczy uprawy czy budynki. To też sprawia, że Endzone 2 jest grą, którą warto polecić fanom dużego wyzwania. To nie jest city builder o spokojnym budowaniu miasta. Pod tym względem widać sporo podobieństw do Frostpunka. Warto też pamiętać, że gra jest we wczesnym dostępie, co akurat jest w tym gatunku standardem. Oceny w recenzjach są mieszane, a więc polecam Endzone 2 jako jedna z dalszych opcji. Bez wątpienia w tym zestawieniu są inne, lepsze opcje.