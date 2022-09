W co zaGRAMy w październiku 2022 roku - najciekawsze premiery miesiąca - część druga

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei

platformy docelowe: PC

data premiery: 19 października

producent: Naughty Dog LLC, Iron Galaxy Studios

wydawca: PlayStation PC LLC

Drugą część naszego zestawienia rozpoczynamy od gier, które być może ograliście już na PlayStation 4 lub PlayStation 5. Mimo wszystko tak dużego wydarzenia, jakim jest z pewnością premiera Uncharted na PC nie można przemilczeć. Tym bardziej, że w pakiecie Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei otrzymamy dostęp do Uncharted 4: Kres Złodzieja i samodzielnego rozszerzenia zatytułowanego Uncharted: Zaginione dziedzictwo. Komputerowe wydanie hitów zaoferuje możliwość generowania obrazu w rozdzielczości 4K, również na ekranach ultrapanoramicznych. Obie gry wchodzące w skład pakietu Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo złodziei pozwolą odblokować framerate, więc zagramy z dowolną liczbą FPS-ów. Dla tych, którzy zechcą grać na padzie przewidziano pełne wsparcie kontrolerów, w tym przede wszystkim DualSense'a z funkcją haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

platformy docelowe: Switch

data premiery: 20 października

producent: Ubisoft

wydawca: Ubisoft

Mario z pewnością wielu graczom kojarzy się albo z platformówkami (2D i 3D), wyścigami albo bijatykami lub grami imprezowymi. Tym razem jednak nie otrzymamy przedstawiciela żadnego z wyżej wymienionych gatunków, ponieważ Mario + Rabbids: Sparks of Hope to druga odsłona cyklu taktycznych gier RPG zapoczątkowanego w 2017 roku. Warto również zaznaczyć, że otrzymamy tu produkcję Ubisoftu adresowaną wyłącznie do posiadaczy konsoli Switch. Dołączymy w niej do Mario, Luigiego, Księżniczki Peach, Kórlika Peach, Kórlika Luigiego i innych postaci, biorąc udział w kosmicznej podróży. Będziemy musieli zrobić wszystko, aby pokrzyżować plany złowrogie Cursa, który chce pożreć wszystkie Iskry, tym samym zyskując potężną moc.