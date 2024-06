W co zaGRAMy w lipcu 2024 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Final Fantasy XIV: Dawntrail

platformy docelowe: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S

data premiery: 2 lipca

producent: Square Enix

wydawca: Square Enix

Zestawienie najciekawszych premier nadchodzącego miesiąca rozpoczynamy od Final Fantasy XIV: Dawntrail. To kolejne oficjalne rozszerzenie do popularnej gry MMORPG autorstwa wewnętrznego studia firmy Square Enix, która odpowiada również za wydanie produkcji. Podczas rozgrywki weźmiemy udział w zupełnie nowej przygodzie traktującej o wyborze władcy w krainie Tural umiejscowionej w Nowym Świecie. Tym samym zajmiemy się eksploracją niedostępnych wcześniej lokacji, wśród których znajdziemy między innymi stolicę miasta, okoliczne tereny zalesione czy nawet góry. Final Fantasy XIV: Dawntrail skupi się także oczywiście na walce, a w trakcie potyczek na naszej drodze staną nowi wrogowie. Oczywiście będziemy mogli uporać się z nimi, korzystając z zarówno nowych, jak i dostępnych w podstawowej wersji gry zdolności. Za wykonywanie poszczególnych zadań klasycznie otrzymamy punkty doświadczenia, awansując swoją postać na maksymalnie setny poziom.

The First Descendant

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 2 lipca

producent: NEXON

wydawca: NEXON

Jeśli lubicie looter shootery w najlepszej możliwej cenie, a więc za darmo, to powinniście koniecznie rzucić okiem na ciekawie zapowiadającą się strzelankę z elementami RPG zatytułowaną The First Descendant, w której rozgrywka zostanie ukazana z perspektywy trzeciej osoby. Odpowiada za nią doskonale znana firma NEXON, która zaprojektowała The First Descendant w taki sposób, aby kampanię fabularną można było przejść zarówno w pojedynkę, jak i w trybie kooperacji. Jako że mamy do czynienia z przedstawicielem wyżej wymienionego gatunku całość znacznie lepiej sprawdzi się oczywiście w momencie, gdy będziemy współpracować z innymi graczami. Tak czy inaczej zanim ruszymy do boju, walcząc z kosmicznymi najeźdźcami, wybierzemy jedną spośród kilku grywalnych postaci, dostosowując styl rozgrywki do własnych preferencji.