Premierowa gra dostępna za darmo na Steam i konsolach. Można zaoszczędzić do 134 zł

W ubiegłym tygodniu, a dokładniej 27 sierpnia ruszył wczesny dostęp do gry SMITE 2. Popularna darmowa MOBA od studia Titan Forge Games już w przyszłym roku doczeka się pełnoprawnej premiery kontynuacji. SMITE 2 zostanie udostępnione w modelu free-to-play, ale do tego czasu dostępne jest tylko po zakupie Edycji Założycielskiej na Steam, PlayStation 5 lub Xbox Series X/S. Najtańsza edycja została wyceniona na 122 zł w przypadku PC i Xboxa, zaś w PlayStation Store należy zapłacić aż 134 zł. Można jednak zaoszczędzić te pieniądze i odebrać darmowy klucz do gry na każdą z wymienionych platform z aplikacji SteelSeries GG. Trzeba się jednak pośpieszyć, gdyż liczba kluczy jest ograniczona.