Wielkie plany rozwoju Stormgate. Twórcy naprawią sporo elementów gry w planowanych aktualizacjach

Aktualizacja 0.2.0:

Kolejne test trybu Team Mayhem.

Nowy bohater z frakcji Vanguard.

Ulepszenia systemu ekwipunku.

Ulepszenie grafik, dźwięku, optymalizacji i sztucznej inteligencji.

Następne aktualizacje:

Publiczne testy trybu Team Mayhem.

Możliwość pełnej zmiany sterowania i skrótów.

Ulepszenie rozdziału 0 w kampanii.

Rozdziały 2 i 3 dla frakcji Vanguard.

Edytor mapy.

Więcej jednostek i trzeci poziom.

Więcej bohaterów.

Zwiększenie ograniczenia poziomu w trybie współpracy do 20.

Kampania ze znajomymi.

Oficjalne turnieje.

Skrzynie wojenne.

Nowe możliwości nauki gry.

Więcej usprawnień optymalizacji.

Lista zmian mających się pojawić w Stormgate jest naprawdę długa, a na oficjalnej stronie możemy zobaczyć, na których elementach twórcy skupią się najbardziej. Dowiedzieliśmy się również, że do prac nad grą dołączył Allen Dilling. Wcześniej zajmował się on m.in. rozwojem StarCraft II: Heart of the Swarm, Warcraft III, World of Warcraft, StarCraft: Ghost oraz Heroes of the Storm.