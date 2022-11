W co zaGRAMy w grudniu 2022 roku - najciekawsze premiery miesiąca

Marvel's Midnight Suns

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4

data premiery: 2 grudnia

producent: Firaxis Games

wydawca: 2K Games

Jeśli lubicie strategie taktyczne z elementami RPG, a dodatkowo karcianki i poza tym jesteście fanami Marvela, to nie mogliście lepiej trafić. Ba! Mało tego, za Marvel’s Midnight Suns odpowiada utalentowane studio Firaxis Games, które znane jest z niesamowicie popularnej Cywilizacji. Na potrzeby opisywanej produkcji opracowano kampanię fabularną z udziałem doskonale znanych, wręcz ikonicznych postaci, takich jak np. Iron Man, Wolverine, Kapitan Ameryka, Ghost Rider oraz Blade. Ukończenie głównego wątku w Marvel’s Midnight Suns to zabawa na kilkadziesiąt godzin. Podczas tejże będziemy nie tylko eksplorować lokacje czy rozmawiać z NPC-ami, ale - choć może przede wszystkim - stoczymy mnóstwo walk, robiąc użytek z dostępnych kart umiejętności i nie tylko. Zaintrygowani? Zachęcamy więc do przeczytania naszej recenzji!

Need for Speed: Unbound

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5

data premiery: 2 grudnia

producent: Criterion Games

wydawca: Electronic Arts

Z pierwszych opinii wynika, że Need for Speed Unbound, czyli kolejna odsłona popularnej serii zręcznościowych gier wyścigowych, podąża śladem Need for Speed: Heat, oferując przy tym całkiem niezłą oprawę wizualną i liczne efekty komiksowe (w tym stylu zaprezentowano również postacie w trakcie przerywników filmowych). Na naszą pełną opinię, z którą zapoznacie się zarówno w recenzji, jak i w kolejnym pr0gramie, musicie jeszcze trochę poczekać. Warto jednak zaznaczyć, że za przygotowanie Need for Speed Unbound odpowiedzialne jest studio Criterion Games, mające na swoim koncie chociażby legendarne Burnout Paradise. Ponownie otrzymamy możliwość eksplorowania otwartego świata, gdzie weźmiemy udział w różnego rodzaju zawodach, kierując ponad 150 wiernie odwzorowanymi, znanymi z prawdziwego świata samochodami.