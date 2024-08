Gra AAA za darmo w Epic Games Store. Drugi prezent to coś dla fanów gier typu MOBA

Kolejny czwartek, kolejne darmówki od Epic Games Store. Tym razem dla pecetowych graczy przygotowano dwa prezenty. Zainteresowani będą mogli odebrać produkcję AAA, The Callisto Protocol, a także reprezentanta MOBA – Gigantic: Rampage Edition. Gry zostaną udostępnione za darmo dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego w Epic Games Store. Na przypisanie tytułów do konta będziemy mieli czas do następnego czwartku, czyli 29 sierpnia 2024 roku.

Przeżyj, uciekając przed makabrą Kallisto. Gracze, w unikalny sposób łączący prowadzenie ognia z walką wręcz, będą musieli zmieniać stosowaną taktykę, mierząc się z podlegającymi błyskawicznej ewolucji istotami. Przeszukując otoczenie w celu uzyskania dostępu do nowych broni i umiejętności, spróbują uniknąć potworności Martwego Księżyca Jowisza. – głosi opis gry The Callisto Protocol.

GIGANTIC: RAMPAGE EDITION to pełne wydanie premium gry GIGANTIC, łączącej cechy gatunków hero shooter i MOBA 5 na 5, która zapewnia dynamiczną i ekscytującą rozgrywkę zespołową wielbicielom obu typów gry. Grasz bohaterem, którego wybierasz spośród szerokiej gamy wyjątkowych postaci posiadających własne zestawy rozwijanych umiejętności. Tworząc drużynę z czterema innymi graczami, masz przejąć cele i pokonać potężnego Strażnika drużyny przeciwnej, a jednocześnie ochronić własnego. – czytamy w opisie Gigantic: Rampage Edition.

Więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Warto także pamiętać, że jeszcze przez kilka najbliższych godzin mamy szansę odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Mowa o Death's Gambit: Afterlife oraz pakiecie startowym do World of Warships.