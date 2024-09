PS Plus Extra i Premium straci 16 gier we wrześniu. Na liście nie brakuje hitów

W przyszłym tygodniu Sony powinno ujawnić ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na wrzesień 2024. W sieci pojawiła się już natomiast lista gier, które w tym miesiącu opuszczą bibliotekę wspomnianej usługi. Zgodnie z przekazanymi informacjami już niedługo abonenci japońskiej firmy stracą dostęp do aż 16 produkcji.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium znalazło się m.in. Horizon Forbidden West. Obecność wspomnianej produkcji na liście jest dość zaskakująca, ponieważ jest to tytuł wyprodukowany przez należące do Sony studio Guerrilla Games. Nie jest to jednak jedyny warty uwagi tytuł, który w najbliższym czasie opuści usługę japońskiej firmy.