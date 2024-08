The Callisto Protocol dostanie spin-off. Rougelike’owe [REDACTED] z datą premiery

Jakiś czas temu pojawiły się pierwsze wieści o Project Birdseye . Teraz Striking Distance Studios podzieliło się oficjalnym tytułem gry – [REDACTED] – a także datą premiery. Deweloperzy powrócili do uniwersum The Callisto Protocol, którego nowa produkcja będzie spin-offem.

[REDACTED] na nowym zwiastunie. Poznaliśmy datę premiery roguelike’a w świecie The Callisto Protocol

Poznaliśmy już oficjalną nazwę dla Project Birdseye zapowiedzianego w marcu bieżącego roku. Spin-off The Callisto Protocol, zatytułowany [REDACTED], otrzymał nowy zwiastun, a także datę premiery. Zgodnie z przekazanymi informacjami, gra zadebiutuje już 31 października 2024 roku.

[REDACTED] to dynamiczny roguelike z widokiem izometrycznym, którego akcja rozgrywa się w Black Iron – supernowoczesnym więzieniu na Kallisto. Gracze wcielą się w postać strażnika, którego zadaniem jest dostać się do kapsuły ratunkowej i uciec przed tłumem przenoszących zarazę więźniów. To jednak nie koniec wyzwań, bowiem na naszej drodze stanie niezrównoważony woźny, niebezpieczny gangster czy obłąkana kucharka.