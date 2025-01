TOP 10: najlepsze gry planszowe 2024 roku

Zobacz też: najlepsze gry planszowe 2024 roku – miejsca 30-11 Przyjęta metoda: przy ustalaniu rankingu pod uwagę brana była średnia ocen uzyskanych w portalu Boardgamegeek według stanu na 31.12.2024 r. Przy równej ocenie decydowała pozycja w rankingu. Za dolny próg przyjęto co najmniej 300 otrzymanych głosów. Pod uwagę brane były wyłącznie samodzielne gry, które swoją oficjalną premierę w Polsce miały w 2024 roku. Znajdą się tu zatem gry wydane na świecie przed 2024 rokiem, nie będzie za to planszówek, które światową premierę miały w tym roku, ale nie zostały jeszcze oficjalnie wydane w Polsce.

10. Pax Renaissance: 2. edycja - 8,47

Druga edycja Pax Renaissance na świecie zadebiutowała już w 2021 roku, pięć lat po premierze oryginału, ale do Polski zawitała dopiero w ostatnich miesiącach. Jest to gra strategiczna, w której wcielamy się w bankierów epoki Renesansu. Kluczową rolę odgrywają w niej karty. W swojej turze wybieramy dwie akcje, w ramach których możemy pobrać na rękę kartę z rynku, zagrać kartę z ręki, wykorzystać zdolność z zagranej karty, sprzedać posiadaną kartę czy odrzucić kartę z rynku, odbywając w ten sposób wyprawę handlową. Możliwości jest więc sporo. To co wyróżnia Pax Renaissance spośród gier ekonomicznych to warunki zwycięstwa. Tu nie liczymy punktów mozolnie zbieranych przez całą rozgrywkę po zakończeniu ostatniej rundy. Zamiast tego po dobraniu karty komety gracz ma prawo aktywować jedną z kart dróg zwycięstwa. Kto pierwszy spełni opisane na niej warunki, wygrywa.