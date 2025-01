TOP 10 najlepiej sfinansowanych planszówek na Kickstarterze i Gamefound w 2024 roku

10. Twisted Cryptids - 3,13 mln dolarów

Gra karciana, w której gracze wcielać się będą w tytułowe kryptydy, mityczne stworzenia będące obiektem zainteresowania naukowców, turystów i myśliwych. Naszym celem jest ukrywanie się przed ciekawskimi odkrywcami poprzez zastawianie pułapek, wabików i korzystanie z kryjówek. Rozgrywka toczy się na planszy podzielonej na sześć stref. Na każdej z nich występują dwa żetony reprezentujące określony rodzaj poszukiwacza.

Przed rozpoczęciem partii gracze wybierają swoją kryptydę (każda z unikalną zdolnością i własną talią kart) oraz dobierają dwie karty ukrytej cechy i zachowują jedną. Karty te zawierają sekretne cele, których realizacja pozwoli zwiększyć dorobek punktowy na koniec gry. W talii graczy znajdują się karty wabików, mistyfikacji, podobizny i prawdziwego stworka. Dzielimy je na trzy stosy według własnego uznania. Każdy ze stosów przyporządkowany jest do jednego z żetonów kryjówek, które następnie trafiają na mapę. Na początku rundy należy dobrać kartę wydarzenia określającą to, w jaki sposób ludzie przemieszczają się po mapie. Następnie przy użyciu kart akcji (zawierają dwie opcje do wyboru) gracze odstraszają wizytujących, przyciągają ich albo całkowicie wyganiają z lasu. Można też odrzucić kartę, aby skorzystać z umiejętności specjalnej. Po wykonaniu akcji trzeba rozpatrzyć spotkania, czyli odsłonić kartę ze stosu w strefie, w której występują zarówno żetony kryjówki, jak i poszukiwaczy. Na końcu rundy przemieszczamy swoje kryjówki oraz odrzucamy i dobieramy karty akcji.