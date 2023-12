Najlepsze gry z PS Plus Extra i Premium. TOP 10 tytułów, w które trzeba zagrać

W usłudze Sony nie brakuje interesujących produkcji. My wybraliśmy 10 tytułów, obok których nikt z Was nie powinien przechodzić obojętnie.

W katalogu PlayStation Plus Extra i Premium można znaleźć całą masę gier, a każdego miesiąca klienci usługi Sony otrzymują możliwość zapoznania się z kolejnymi produkcjami. Część abonentów z pewnością może czuć się nieco zagubiona i przytłoczona listą dostępnych tytułów. Dlatego też postanowiliśmy dokładnie przejrzeć bibliotekę wspomnianej usługi i przygotować zestawienie, które – mamy nadzieję – pomoże zarówno nowym, jak i nieco bardziej doświadczonym subskrybentom japońskiej firmy.

Na sam początek wybraliśmy 10 gier dostępnych w ramach PlayStation Plus Extra i Premium, obok których – naszym zdaniem – żaden abonent Sony nie powinien przechodzić obojętnie. W zestawieniu znalazło się miejsce zarówno dla produkcji opracowanych przez zespoły PlayStation Studios, jak i tytułów od zewnętrznych deweloperów. Mamy nadzieję, że na przygotowanej przez nas liście każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Oczywiście czekamy również na Wasze komentarze i propozycje. Tymczasem przejdźmy do konkretów.

UWAGA – wybrane przez nas produkcje zostały uporządkowane w sposób alfabetyczny. Nie sugerujcie się więc pozycją danego tytułu na liście. Każda gra znajdującą się w zestawieniu jest naszym zdaniem równie interesująca. ;)

Control Ultimate Edition

Nasze zestawienie najlepszych gier dostępnych w PlayStation Plus Extra i Premium otwiera Control Ultimate Edition, czyli kompletne wydanie przygód Jesse Faden autorstwa Remedy Entertainment. Obecność wspomnianej produkcji w naszym zestawieniu raczej nie powinna nikogo dziwić. W 2019 roku fińskie studio dostarczyło na rynek świetny tytuł, który może pochwalić się genialną atmosferą i świetną historią. Wersja dostępna w abonamencie Sony zawiera dodatkowo dwa DLC, z którymi warto się zapoznać, zwłaszcza jeśli planujecie ograć w przyszłości Alana Wake’a 2.